Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 19-23 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Kredyty ogółem w sektorze bankowym wzrosną o 5,7% r/r w 2024 r., po wzroście o 1,3% w ub.r., wynika z prognoz analityków PKO Banku Polskiego. W maju bank oczekiwał wzrostu na poziomie 6,4%. Na 2025 r. prognozowany jest wzrost o 6,5%.

Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w lipcu br. 12,1 tys., czyli o 5,8% r/r mniej kredytów o łącznej wartości 1 793 mln zł, czyli o 4,2% mniej r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

RYNEK KAPITAŁOWY

Złoto: Pomimo zawirowań na światowych rynkach w Polsce obserwujemy stabilny wzrost zainteresowania zakupem złota, ocenia prezes Mennicy Skarbowej Jarosław Żołędowski.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 198,46 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Regulacje: Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących ulg podatkowych na zielone obligacje, podał resort. Przypomniał, że regulacje dotyczące europejskich zielonych obligacji zawarte zostały w unijnym rozporządzeniu, a nie w dyrektywie, co oznacza, że państwa nie będą musiały ich wdrażać do swojego ustawodawstwa, ale będą obowiązywać w całej UE w takiej samej formie.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Nieopłacone na czas zobowiązania ma co najmniej 1 na 10 mieszkańców w 23 powiatach, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. 2,6 mln pełnoletnich Polaków, czyli co 12. osoba w kraju, nie radzi sobie z terminową spłatą bieżących rachunków, alimentów i kredytów, w efekcie ich zaległe zobowiązania przekroczyły na koniec czerwca 85,5 mld zł. Nadal najwięcej przeterminowanych długów jest tam, gdzie dziesiątki lat temu upadały kopalnie, najwyższy odsetek nierzetelnych dłużników odnotowano bowiem w śląskich miastach na prawach powiatu: Wałbrzychu, Chorzowie i Bytomiu.

Zaległości: Zadłużenie sklepów internetowych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) wynosi 131,61 mln zł, co jest wynikiem nieopłacenia 22 305 zobowiązań przez 4809 firm, Wynika z danych KRD. Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł do zwrotu.

Moralność płatnicza: Zdecydowana większość najemców (94%) zgadza się ze stwierdzeniem, że czynsz za najem należy zawsze płacić, jednak aż 45% najemców przyznaje, że zdarzyło im się nie zapłacić na czas, wynika z badania przeprowadzonego przez Politykę Insight i simpl.rent.

Oszczędności: Z myślą o przyszłości dzieci regularnie oszczędza 55% ankietowanych gospodarstw domowych, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Zaległości: Z mniejszym lub większym opóźnieniem zapłaty od kontrahentów mierzy się 50% polskich firm z sektora MŚP, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso. Problem najczęściej dotyka średnich przedsiębiorstw, na co wskazuje 70% z nich. Doskwiera on także 2/3 małych podmiotów. Co piąta firma, która podjęła kroki zmierzające do odzyskania pieniędzy, lecz nie przyniosło to efektu, spisuje takie faktury na straty.

Wydatki Polaków: Powrót jednego ucznia do szkoły będzie kosztował rodziców średnio 656,62 zł, wynik z badania Barometr Providenta. Najwyższe wydatki deklarują mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego – 1269,97 zł, a także łódzkiego – 918,85 zł. Z kolei najniższe odnotowano w zachodniopomorskim – 457,28 zł oraz świętokrzyskim – 495,90 zł. Wyniki Barometru Providenta pokazują, że aż dwóch na trzech Polaków pokryje koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów. Ten sposób finansowania nieznacznie częściej deklarują mężczyźni (69,7% vs. 64,7%. kobiet). Niecałe 40% skorzysta z dostępnych programów socjalnych, a więcej niż co piąty badany (22,6%) sięgnie do oszczędności. W tym roku niemal całkowicie rezygnujemy natomiast z pożyczania – zaledwie 1,1% skorzysta z oferty instytucji finansowej, a 0,2% z pomocy rodziny.

ROZWÓJ BIZNESÓW

GPW: W ramach przeglądu inicjatyw strategicznych Giełda zdecydowała, że nie będzie rozwijać zapowiedzianych wcześniej obszarów – m.in. crowdfundingu i GPW Ventures, zapowiedział prezes Tomasz Bardziłowski.

Kruk: Osiągnął 603 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1 191 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej grupy Kruk na koniec I półrocza 2024 roku wyniósł 2,4x.

GPW: Odnotowała 39,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 44,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Best: Przydzielił 1 368 inwestorom 400 tys. obligacji serii AC2 o wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. Prawidłowe zapisy złożyło 1 386 inwestorów na 1 144 276 obligacji. Stopa redukcji wyniosła 65,04%.

PKO BP: Do sądów trafiło ok. 300 wniosków przeciwko PKO Bankowi Polskiemu dotyczących kwestionowania WIBOR, poinformował wiceprezes Piotr Mazur.

PKO BP: Zaprezentuje pod koniec października nową strategię, zapowiedział prezes Szymon Midera. Jednym z jej filarów będzie finansowanie transformacji energetycznej.

Bank Millennium: W zapowiadanej na październik nowej strategii na lata 2025-2028 Bank Millennium będzie większą uwagę przywiązywać do liczby aktywnych klientów czy Net Promoter Score niż do wielkości aktywów i miejsca pod tym względem na rynku, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

PKO BP: Zarejestrował ponad 61 tys. wniosków o mediację i podpisał łącznie 40,8 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich do końca czerwca br., podał bank.

PKO BP: Odnotował 2 351 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 587 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Mennica Polska: Podpisała umowę z Bankiem Zambii na produkcję i dostawę 96 mln monet obiegowych o nominale 5 kwacha, podała spółka. Całkowita wartość umowy, obejmująca koszty produkcji, materiałów, narzędzi, opakowania oraz transportu, wynosi 9,36 mln USD.

Polski Standard Płatności: Za pomocą BLIK-a wykonano 601 mln transakcji (wzrost o 41% r/r) o wartości 83,9 mld zł (wzrost o 45% r/r) w II kw. 2024 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Od początku roku przeprowadzono 1,1 mld transakcji o wartości 157,8 mld zł (+46% r/r).

Polski Standard Płatności: W nowej strategii na lata 2025-2027 BLIK chce podwoić skalę swojej działalności, zapowiedział prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP) – operatora systemu BLIK – Dariusz Mazurkiewicz.

Provident Polska: Marcin Żuchowski – były dyrektor ds. ryzyka kredytowego Provident Polska – powrócił z kierowania Provident Czechy na stanowisko country managera Provident Polska, podała spółka. Jednocześnie z organizacji odchodzi Agnieszka Klos-Siddiqui, która przeprowadziła firmę przez kluczowe rundy transformacji i pandemię.

PKO BP: Podjął uchwałę o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 000 mln zł z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji, podał bank. Ostateczna decyzja o parametrach i terminie emisji obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych.

Polski Standard Płatności: Słowacki mBank SK zdecydował o uruchomieniu BLIK-a w pełnej integracji z aplikacją mobilną banku, podał Polaki Standard Płatności (PSP) – operator systemu BLIK. Organizacje rozpoczęły właśnie prace związane z udostępnieniem tej usługi klientom banku w kanale e-commerce.

XTB: podtrzymało zamiar wprowadzenia do oferty indywidualnego konta emerytalnego (IKE) na przełomie III/ IV kw. 2024 r. i poszerzenia portfolio w tym roku również o wirtualny portfel wraz z multiwalutową kartą.

XTB: Po wynikach I półrocza br. podtrzymało zamiar rekomendowania przeznaczenia 50-100% zysku za 2024 r. na dywidendę, podała spółka.

XTB: Odnotowało 160,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 118,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Grupa eSky: Jako pierwsza firma na świecie zintegrowała swoje systemy rezerwacyjne z secure payment authentication od Google Pay – rozwiązaniem opartym na biometrii, podała spółka. Rozwiązanie to wykorzystuje tokeny (ang. device tokens) oraz technologie biometryczne wbudowane w urządzenia, by zastąpić tradycyjne metody uwierzytelniania, pozwalając skrócić proces płatności o jedną trzecią i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.

mObywatel: Do usługi ePłatności udostępnionej w aplikacji mObywatel dodana została możliwość opłacania zobowiązań wobec urzędów kartą, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Wkrótce taka możliwość udostępniona będzie także na portalu mObywatel.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu naboru w ścieżce leasingowej programu priorytetowego „Mój elektryk” – od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przewidziana na ten cel alokacja w programie wysokości 660 mln zł została wyczerpana.

PFR Ventures i Bank Gospodarstwa Krajowego: Złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, który ma prowadzić działalność jako alternatywna spółka inwestycyjna (ASI), podał Urząd.

Enterprise Investors: Polish Enterprise Fund VII – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) – zawarł umowę sprzedaży sieci klinik radioterapii onkologicznej Grupę Nu-Med na rzecz Affidea, podał EI. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RKKVC: Dołączy do grona inwestorów w rundzie finansowania B1 dla szwajcarskiej firmy Wingtra AG, która otrzyma łącznie ponad 100 mln zł w rundzie B, podał fundusz RKKVC. W rundzie inwestycyjnej uczestniczyły m.in. family Office SymbiaVC oraz fundusze: Spectrum Moonshot Fund,Cadence Growth Capital, Spring Mountain Capital, Helvetic Trust, EquityPitcher Ventures oraz Diamond Stream Partners, podano.

Polskie ePłatności (PeP): Polski operator płatności bezgotówkowych wprowadza do swojej oferty karty flotowe Diesel24 oraz ARIS. Klienci PeP mogą procesować takie karty flotowe jak: UTA, DKV, e100, Eurowag, Port24 czy wprowadzona w 2023 roku IQ CARD.

Bank Pocztowy: Udostępnił możliwość weryfikacji pracownika infolinii banku w aplikacji mobilnej.

mBank, PayPo: mBank we współpracy z PayPo wprowadza od 1 września br. płatności odroczone do Paynow, bramki płatniczej oferowanej klientom mBanku, podał bank. Przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są wdrożeniem do swojego e-sklepu BNPL powinni skontaktować się z doradcą mBanku. Za korzystanie z płatności odroczonych Paynow pobierze prowizję w wysokości 1,2% kwoty transakcji. Paynow to zaawansowana technologiczne bramka płatności. Dzięki takim funkcjom, jak np. podnoszenie płatności, merchanci zyskują do 5% więcej opłaconych zamówień.

VeloBank: Czechy, Słowacja i Węgry to najpopularniejsze kierunki zagranicznych podróży, podczas których w lipcu tego roku klienci VeloBanku używali E-Winiet. Poza podium pozostała Słowenia, która jednak z miesiąca na miesiąc staje się coraz popularniejszym miejscem. VeloBank do oferty cyfrowych płatności za przejazdy zagranicznymi autostradami dodał E-Winietę potrzebną na szwajcarskich drogach.

PayEye: Globalny fintech oficjalnie zakończył prace nad multifunkcyjnym terminalem eyepos 3, który obsługuje nie tylko biometrię, ale również standardowe płatności kartą i zbliżeniowe. W stworzeniu oprogramowania oraz w jego wdrożeniu w punktach handlowych fintech współpracuje z firmą Exorigo-Upos.

Bank Pekao: Na początek nowego roku szkolnego bank przygotował promocje za założenie konta – 200 zł kieszonkowego na start dla dziecka oraz wysokie oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Mój Skarb. A do tego Konto Przekorzystne za 0 zł z nowoczesną aplikacją.

BNP Paribas BP: Wprowadził nowy produkt – kredyt z dotacją do odsetek zabezpieczony gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus). Wnioski można składać od 19 sierpnia. Bank BNP Paribas oferuje wsparcie dla przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 dzięki nowej umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pomoc polega na gwarancji spłaty kredytu inwestycyjnego oraz powiązanego z nim kredytu obrotowego wraz z możliwością uzyskania dotacji na spłatę odsetek sięgającej do 8 pkt. proc w dwóch pierwszych latach od uruchomienia środków z kredytu.

PKO BP: Od sierpnia kibice klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy i klienci banku mogą posługiwać się nowymi kartami płatniczymi z herbami klubów piłkarskich. Po raz pierwszy pojawiły się karty dla kibiców Motoru Lublin i GKS-u Katowice, których kluby kolejno po 32 i 19 latach powróciły do najwyższych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Po roku nieobecności wraca również karta dla kibiców Lechii Gdańsk. Dla kibiców drużyny z Białegostoku bank wprowadził do swojej oferty nowy, mistrzowski wizerunek. PKO Bank Polski to partner tytularny rozgrywek Ekstraklasy. W ramach współpracy banku i drużyn z Ekstraklasy, klienci mają do wyboru kartę płatniczą z wizerunkiem każdego z 18 klubów.

