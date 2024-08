Celem Dino Polska jest kontynuacja poprawy marży brutto w kolejnych okresach, pomimo dużej konkurencji na rynku, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

„Naszym celem jest kontynuacja poprawy marży brutto w kolejnych okresach, przy czym chciałbym tutaj zaznaczyć, że jesteśmy w okresie dużej konkurencji, jeśli chodzi o ten rynek i i to pewnie pewnie wyzwanie. Ale wydaje nam się że jest to osiągalne” – powiedział Krauze podczas telekonferencji z analitykami.

Spółka podała wcześniej w raporcie kwartalnym, że zakłada ustalanie cen kluczowych produktów na poziomach sklepów dyskontowych, co w obliczu konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności, może ograniczać zdolność Grupy do poprawy marży brutto na sprzedaży, a przez utrzymującą się deflację cen wielu towarów oferowanych w sklepach Dino, ograniczać wzrost sprzedaży LfL w II półroczu 2024 r. do poziomu średniego jednocyfrowego.

Dino podało też w raporcie, że w minionych latach wypracowało solidny poziom marży brutto na sprzedaży oraz marży EBITDA. Celem jest dalsza poprawa rentowności dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz inicjatywom strategicznym podejmowanym przez Dino Polska.

„Jeśli chodzi o zachowania klientów, to nie widzimy tu jakiejś strukturalnych zmian. Oczywiście, deflacja powoduje to, że klient nie robi zakupów na na zapas, stara się robić zakupy bardziej przemyślane i czeka na dobrą cenę” – powiedział też Krauze podczas telekonferencji.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews