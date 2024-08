Towarowa Giełda Energii (TGE) – podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w warszawie (GPW), pracuje nad nowymi instrumentami, które przyczynią się do zwiększania obrotów, jednak najważniejszym czynnikiem byłoby przywrócenie obowiązku obrotu energią elektryczną na TGE, tzw. obliga, poinformował prezes TGE Piotr Listwoń.

„Pracujemy nad rozszerzeniem oferty TGE. Naszym celem jest zwiększanie wachlarza produktów i usług oferowanych przez naszą grupę. Planujemy m.in. wprowadzenie instrumentów obrotu i rozliczeń dla instrumentów 15-min. w ramach Europejskiego Rynku Dnia Następnego, co pozwoli lepiej rozwijać się dostawcom OZE” – powiedział Listwoń podczas telekonferencji z analitykami i dziennikarzami.

Zapowiedział również zmiany modelu zabezpieczeń IRGiT (Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych) dla rynków SPOT oraz uruchomienie prac w zakresie stworzenia platformy dla usług elastyczności.

„Planujemy również wdrożenie kontraktów futures na energię elektryczną i gaz ziemny. Mamy nadzieję, że to zwiększy lub nawet zwielokrotni wolumeny obrotu” – dodał prezes.

„Konsultujemy projekty, które mają na celu zwiększone zwiększenie konkurencyjności i podaży na rynku gazu, między innymi zmiany przepisów o obowiązkowych zapasach czy też bardzo ważne dla rynku mechanizmy zwiększające podaż energii elektrycznej na giełdzie, czyli inaczej mówiąc przywrócenie obliga giełdowego na energię elektryczną” – powiedział także Listwoń.

Jego zdaniem, zwłaszcza ten ostatni czynnik miałby pozytywny wpływ na zwiększenie obrotów na giełdzie. Zaznaczył jednak, że obecnie prace koncentrują się w Ministerstwie Klimatu, które rozesłało do wszystkich interesariuszy ankiety dotyczące tej sprawy; obecnie trwa ich analiza.

„Samo przywrócenie obliga to dość prosta decyzja, natomiast istotny jest szereg wyłączeń, które wynikają m.in. z różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i to tym w zakresie należy przeprowadzić konsultacje. Historycznie wiemy, że obligo, pomimo tego, że wynosiło co do zasady 100%, nigdy tyle nie wynosiło, ponieważ poprzez różne wyłączenia realnie dotyczyło 40% obrotu” – powiedział prezes.

Tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej na rynku giełdowym przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej weszło w życie w 2010 r. Zostało zniesione jesienią 2022 r.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews