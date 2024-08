Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 26-30 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Kredyt na start: Rząd ma w rezerwie miliardy złotych na mieszkalnictwo i budownictwo, a decyzja, jaka forma wsparcia zostanie wybrana i na jaką przekazanych zostanie najwięcej środków będzie zależeć od tego, który z projektów będzie najskuteczniejszy i zyska większość, poinformował premier Donald Tusk. Podkreślił, że prace nad kredytem #naStart są najbardziej zaawansowane.

Kredyt na start: W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2025r. nie zagwarantowano środków na projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart, tzw. kredyt 0%, wynika z informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Projekt zakłada przekazanie na mieszkalnictwo 4,3 mld zł.

Kredyt na start: „Kredytu 0%” nie będzie, pozostaje program Lewicy tanich mieszkań na wynajem, zadeklarowała przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. W jej ocenie, po wakacjach należy zintensyfikować rządowe prace nad programem.

Sankcja kredytu darmowego: Obecnie w sądach toczy się ok. 10 tys. spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Wskaźniki referencyjne: Narodowa Grupa Robocza jest blisko wyboru wskaźnika, który zastąpi obecnie stosowany WIBOR, zapowiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Rozwój sektora: Zdaniem większości badanych (69%) polski sektor bankowy na tle innych sektorów bankowych w Europie w perspektywie najbliższych 5 lat będzie rozwijał się szybciej, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. .

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 45 434 nowych kredytów mieszkaniowych w II kw. 2024 r., co oznacza spadek o 28,87% kw/kw i wzrost o 47,52% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 19,12 mld zł, co oznacza spadek o 28,87% kw/kw i wzrost o 69,19% r/r.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 16% w sierpniu br. z 24% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wyniósł 9% i nie zmienił się m/m.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,31 zł na koniec września 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 3,98 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,6 zł.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 35% w sierpniu br. z 52% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 50% z 56%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,7 pkt m/m do 23,7 pkt w sierpniu 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 6,9% więcej r/r kart kredytowych (53,7 tys.) w ujęciu liczbowym w lipcu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 22,5% r/r do 0,541 mld zł.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 28% więcej r/r kredytów ratalnych (1 049,3 tys.) w ujęciu liczbowym w lipcu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 18,4% r/r do 2,129 mld zł.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 17% więcej r/r kredytów gotówkowych (364,1 tys.) w ujęciu liczbowym w lipcu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 27,5% r/r do 8,374 mld zł.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 66,9% r/r do 6,976 mld zł w lipcu 2024 r. (i wzrosła o 12,3% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 48,8% r/r do 16,6 tys. (i wzrosła o 12,6% m/m).

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Liczba rachunków maklerskich w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 1,798 mln, z czego 1,679 mln to rachunki internetowe na koniec czerwca 2024 r., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Aktywne rachunki, których liczba wzrosła do 246 tysięcy, osiągnęły najwyższy poziom od 12 lat.

GPW: Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 14% w I poł. 2024 r. (o 3 pkt proc. mniej r/r), podała giełda. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 67% obrotów na rynku głównym GPW (+2 pkt proc. r/r).

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 148,94 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Legislacja: Ministerstwo Finansów skierowało do ponownych konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Domy maklerskie: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 550,92 mln zł w II kw. 2024 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej zysk netto wyniósł 503,96 mln zł.

TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 394,42 mln zł w I poł. 2024 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 274,71 mln zł.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Pożyczki: Firmy pożyczkowe udzieliły o 7,9% mniej pożyczek (1 216 tys.) na kwotę wyższą o 31,9% r/r (tj. 1,883 mld zł) w lipcu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Zaległości: Liczba Polaków z co najmniej 3 niespłaconymi wierzytelnościami wzrosła o 114% r/r w II kw. 2024 r., wynika z danych ERIF BIG. W tym samym okresie zwiększyła się też wartość niespłaconych zobowiązań do ponad 30,4 mld zł z 28,7 mld zł.

Zaległości: Zadłużenie branży HoReCa przekroczyło na koniec czerwca br. 2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 200 mln zł r/r (11% r/r), wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Problemy w spłacie bieżących rachunków, kredytów i faktur wobec dostawców i kontrahentów ma 13,5 tys. firm (6%), a ich liczba w tym czasie urosła o 594 podmioty. Średnio na przedsiębiorcę z tej branży przypada blisko 153 tys. zł zaległych zobowiązań.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Alior Bank: Rada nadzorcza powierzyła wiceprezesowi Zdzisławowi Wojterze kierowanie pracami zarządu od 1 września do 31 grudnia 2024 r., podał bank. Od 1 stycznia 2025 r. pracami banku będzie kierować Piotr Żabski. Rada nadzorcza odwołała również Radomira Gibałę ze stanowiska wiceprezesa banku z dniem 31 sierpnia br.

Citi Handlowy: Spodziewa się, że trend wzrostu akcji kredytowej będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach i może przyspieszyć w 2025 r., poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

Citi Handlowy: Zaprezentuje w grudniu nową strategię na lata 2025-2027, zapowiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska. Dodała, że nowa strategia będzie uwzględniała segment detaliczny.

Citi Handlowy: Odnotował 394,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 611,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

PZU: W najbliższych tygodniach pilotażowo wdroży model operacyjny oparty na business units, zapowiedział prezes Artur Olech.

PZU: W nowej strategii, która będzie ogłoszona pod koniec 2024 r., PZU skoncentruje się wzmocnieniu podstawowego biznesu ubezpieczeniowego, zapowiedział prezes Artur Olech.

XTB: Wzmacnia bezpieczeństwo kont swoich klientów poprzez wprowadzenie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA), podała spółka. Aktualizacja zwiększa poziom ochrony środków inwestorów i przygotowuje XTB do kolejnych innowacji produktowych.

Bank Pocztowy: Rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu nadzorującego obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów oraz na stanowiska dwóch wiceprezesów: nadzorującego obszar Biznesu i Sprzedaży oraz nadzorującego obszar Informatyki i Rachunkowości, podał bank na stronie internetowej. Zgłoszenia kandydatów należy składać do 6 września 2024 r.

Getin Holding: Odnotował 1,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w II kw. 2024 r. wobec 2,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PZU: Odnotowało 1 192 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1 528 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kredyt Inkaso: Odnotował 8,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2024/2025 (kwiecień-czerwiec 2024) wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kruk: Chce podwoić skalę biznesu w ciągu najbliższych 4-5 lat, zapowiedział prezes Piotr Krupa.

Kruk: Będzie mniej aktywny na rynku obligacji w najbliższych kwartałach, ze względu na korzystniejsze możliwości finansowania bankowego, zapowiedział członek zarządu Andrzej Zasępa.

Kruk: Zaprezentuje pod koniec tego roku nową strategię, której kluczowym elementem będzie rozwój technologiczny firmy, zapowiedział prezes Piotr Krupa.

Kruk: Planuje zainwestować łącznie co najmniej 2,5 mld zł w końca tego roku, głównie w wierzytelności detaliczne niezabezpieczone, zapowiedział CEO i prezes Piotr Krupa.

Kruk: Odnotował 264,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 293,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Millennium: Przekroczył liczbę 150 tysięcy aktywnych klientów firmowych. Tym samym znacząco przed czasem zrealizował kolejny kluczowy cel swojej strategii na lata 2022-2024 „Inspirują nas ludzie”, podał bank. Wcześniej ogłosił już przekroczenie poziomu 3 mln aktywnych klientów detalicznych oraz 90% aktywnych klientów cyfrowych.

PKO TFI: Wartość aktywów w zarządzaniu PKO TFI przekroczyła 50 mld zł, podała spółka. Od początku roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto ponad 7 mld zł. W I poł. br. napływy do PKO TFI stanowiły 1/3 napływów netto do wszystkich TFI należących do bankowych grup kapitałowych, podkreślono.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PZU: Przez kolejne trzy lata będzie wspierać finansowo ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. GOPR otrzyma od ubezpieczyciela środki na zakup i modernizację pojazdów i sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie górskim oraz realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje ratowników. Inauguracja nowego etapu współpracy odbędzie się podczas XXIX Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim w Karłowie.

BGK: Podpisał umowy z partnerami finansującymi w sprawie uruchomienia naborów na preferencyjne pożyczki unijne dla przedsiębiorców z Mazowsza, podał bank. To kolejny krok we współpracy samorządu z BGK, który na zlecenie zarządu województwa mazowieckiego wdraża instrumenty finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki powierzone BGK to 360 mln zł.

PKO BP: Stworzył ofertę dla inkubatorów przedsiębiorczości obsługujących startupy – „Pakiet Innovation Booster”, podał bank. Pierwszym podmiotem, który w lipcu bezpłatnie udostępnił pakiet swoim podopiecznym jest Platforma Startowa Start in…

Raiffeisen Digital Bank: Nawiązał współpracę z Notus – firmą pośrednictwa finansowego – w zakresie oferowania produktów kredytowych Raiffeisen Digital Bank w sieci Notus, podał bank.

PKO BP: Koleje Dolnośląskie (KD) i PKO Bank Polski zawarły umowy 480 mln zł kredytu na zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Elf II z Pesy Bydgoszcz, podał przewoźnik. Transakcja otwiera drzwi do sfinalizowania umowy na zakup pojazdów.

Vinci: Spółka MMI – producent małych i średnich autobusów – pozyskała 33,36 mln zł finansowania od funduszu Vinci. Kapitał zostanie wykorzystany przez MMI do stworzenia autobusów elektrycznych w trzech wariantach, obejmujących pojazdy niskowejściowe, niskopodłogowe oraz normalnopodłogowe, podały spółki. Plany MMI obejmują także stworzenie minibusa elektrycznego zasilanego wodorowym ogniwem paliwowym oraz budowę nowoczesnej hali produkcyjnej pozwalającej na dwukrotne zwiększenie wolumenu produkowanych pojazdów.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pracuje nad nowymi produktami, ale koncentruje się na zwiększeniu dostępnych limitów w dotychczasowych programach, poinformował dyrektor departamentu poręczeń i gwarancji w BGK Mateusz Olszak.

PARP: Dystrybucja środków w ramach ścieżki Smart przebiega wolniej niż zakładano, ocenia prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Katarzyna Duber-Stachurska.

Bank Pocztowy: Uruchomił nową ofertę ubezpieczeniową – Ubezpieczenie Strefa NNW Szkolne w Allianz. Zapewnia ona uczniom ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały rok, 24 godziny na dobę zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i poza szkołą: podczas wakacji, ferii czy wyjazdów. Oferta obejmuje dzieci, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe, szkoły policealne, artystyczne, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, placówki oświatowo- wychowawcze, szkoły wyższe. Maksymalny wiek ubezpieczonego w momencie przystępowania do ubezpieczenia nie może przekroczyć 25 lat.

Źródło: ISBnews