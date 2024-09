Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 2-6 września.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wsparcie dla rolników: Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego sektorowi owoców i warzyw oraz sektorowi wina dotkniętym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Wsparcie dla rolników: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakłada przekazanie na pomoc dla rolników z powodu szkód w uprawach, spowodowanych pogodą oraz pomocy w opłaceniu podatku za III i IV kw. na poziomie 360 mln zł, wynika z OSR do projektu.

Wsparcie dla rolników: Rząd planuje przyjęcie we wrześniu nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które ma regulować kwestie wypłat odszkodowań za szkody rolników, powstałe w związku z warunkami atmosferycznymi, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Eksport pomidorów: W połowie sierpnia br. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) otrzymał propozycję wymagań fitosanitarnych od izraelskiej organizacji Plant Protection and Inspection Services (PPIS), dotyczących eksportu świeżych owoców pomidora z Polski do Izraela. Dotychczas eksport tych warzyw był niemożliwy ze względu na brak ustalonych procedur fitosanitarnych. Dzięki efektywnej współpracy między polskim GIORiN a izraelskim PPIS pierwsi polscy producenci i eksporterzy już spełnili te wymagania. Pierwsze partie świeżych pomidorów zostały wysłane pod koniec sierpnia 2024 roku i dotarły do odbiorców w Izraelu. Otwiera to nowe możliwości dla polskiego sektora rolniczego.

Wsparcie dla rolników: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji: I.13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór wniosków potrwa od 17 września 2024 r. do 17 października 2024 r.

Wsparcie dla producentów owoców: Producenci owoców (uprawiający m.in. drzewa owocowe, winorośl, maliny, truskawki czy porzeczki) poszkodowani wskutek tegorocznych kwietniowych przymrozków i majowego gradobicia, otrzymają wsparcie finansowe. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Na wsparcie przeznaczony jest budżet, który obejmuje kwotę 37 mln euro pochodzącą z budżetu UE oraz kwotę pochodzącą z budżetu krajowego w wysokości 74 mln euro – łącznie ok. 470 mln zł. Wnioski o pomoc będzie można składać do ARiMR od 1 do 22 października 2024 r. Pomoc zostanie wypłacona do 31 grudnia 2024 r.

Eksport do Indii: Rynek indyjski został otwarty dla owoców borówki z Polski. Ambasada RP w Indiach potwierdziła otwarcie rynku indyjskiego dla borówki z Polski, a indyjskie Ministerstwo Rolnictwa i Dobrostanu Rolników opublikowało wymogi fitosanitarne dla tych owoców eksportowanych z Polski do Indii. Oznacza to zakończenie trwających od marca 2022 r. negocjacji w sprawie dopuszczenia polskiej borówki do indyjskiego rynku.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Centra handlowe: Głównym powodem odwiedzin polskich centrów handlowych są tradycyjne zakupy według – 88,5% wizyt klientów w galeriach ma właśnie ten cel; wyłącznie realizacji zachowań omnikanałowych służy 1,5% odwiedzin, wynika z raportu zrealizowanego pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) przez agencję badawczą GfK. przypadku 10% wizyt klienci łączą zakupy z zachowaniami omnikanałowymi.

e-commerce: Wzrosty sprzedaży powyżej 20% rocznie dzięki cross-border odnotowuje 17% firm uwzględnionych w badaniu „Cross-border e-commerce. Marka bez granic”, który powstał na podstawie wymiany doświadczeń oraz analizie tendencji rynkowych 6 firm: IdoSell, Nethansa, Packeta, GetNoticed, Senuto i Zaufane.pl.

Wydatki na art. szkolne: Dla przeciętnej rodziny łączne średnie wydatki na powrót dzieci do szkół wyniosą 1 816 zł w tym roku, a w przeliczeniu na jednego ucznia wyprawka szkolna to średnio 1 424 zł, wynika z badania wykonanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jednak 55% badanych na wyprawkę wyda w tym roku nie więcej niż 1000 zł na dziecko, przy czym ok. 40% opiekunów chce zamknąć te wydatki w przedziale od 251 do 750 zł.

ROZWÓJ BIZNESU

InPost: Ma ponad 4 mln użytkowników usługi InPost Pay i liczy, że do końca br. ich liczba wzrośnie o kolejne kilka milionów, poinformował prezes Rafał Brzoska. Wkrótce spółka poinformuje o nowych usługach finansowych, udostępnianych dla użytkowników InPost Pay.

InPost: Chce, by w II półroczu 2024 tempo instalacji nowych paczkomatów w Grupie było podobne, jak w II kwartale br., gdy uruchomiono rekordowe ponad 3 000 maszyn, poinformował prezes Rafał Brzoska. Powiedział też, że liczy na rozwój swoich „zwrotomatów” na potrzeby systemu kaucyjnego w Polsce.

InPost: Podniósł prognozę wzrostu wolumenowego rynku e-commerce w br. w Polsce do „wysokiego jednocyfrowego/niskiego dwucyfrowego” w tym roku wobec „wysokiego jednocyfrowego” oczekiwanego kwartał temu, poinformował prezes Rafał Brzoska.

Lidl Polska: Wartość dodana wygenerowana przez Lidl Polska w 2023 roku to 10,1 mld zł, zaś łączna kwota odprowadzona do sektora finansów publicznych państwa wyniosła w ub.r. 2,7 mld zł; łączna kwota wynagrodzeń wygenerowanych przez sieć wyniosła 2,5 mld zł, podał Lidl, cytując raport Deloitte.

InPost: Odnotował 20-proc. wzrost wolumenu obsłużonych paczek do tej pory w III kw. br., w tym w Polsce o kilkanaście procent, podała spółka.

InPost: Odnotował 336,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 128 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Zysk operacyjny wyniósł 483,5 mln zł wobec 385,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 887,3 mln zł wobec 690,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Shoper: Shoper ponownie podtrzymał, że w 2024 rok osiągnie dynamikę GMV Omnichannel co najmniej dwukrotnie wyższą od rynku oraz marżę EBITDA powyżej 30% przy dynamice przychodów na poziomie dynamiki GMV Sklepy, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Shoper: Shoper ocenia, że 2024 rok będzie dla niego rekordowy pod względem wyników finansowych, a spółka bardzo optymistycznie widzi też wskaźnik GMV omnichannel zarówno w III i IV kw., jak i w całym roku, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Shoper: Sklepy internetowe działające na platformie Shoper wygenerowały rekordowo wysokie wzrosty w lipcu i sierpniu – wskaźnik GMV Sklepy za dwa miesiące wzrósł o 30% r/r, a powiększony o dodatkowe kanały sprzedaży (GMV Omnichannel) odnotował wzrost o 60% r/r, podała spółka.

Shoper: Odnotował 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 9,2 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,57 mln zł wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 14,59 mln zł wobec 10,61 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 15,76 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,1 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 36,4 mln zł rok wcześniej.

Sonko: Euricom S.p.A. – globalny producent ryżu z siedzibą we Włoszech – złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad producentem przekąsek Sonko sp. z o.o., podał Urząd. Wniosek wpłynął 2 września 2024 r. Sprawa jest w toku.

SPAR Group: Zgodnie z wcześniejszymi informacjami – podpisała z GK Specjał przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich swoich udziałów w SPAR Polska, podała spółka. Finalizacja umowy jest uzależniona od spełnienia określonych warunków przez obie strony, a także uzyskania niezbędnych zgód Urzędu Antymonopolowego. Transakcja dotyczy sprzedaży udziałów – oznacza to, że cała sieć pod marką SPAR będzie nadal funkcjonować wraz ze sklepami pod tą marką. Z punktu widzenia klientów i konsumentów nie zajdzie żadna znacząca zmiana, podkreślono.

Lidl Polska: Ma obecnie nieco ponad 900 sklepów i planuje „znacznie szybsze” tempo rozbudowy sieci w przyszłym roku, w którym chce otworzyć kilkadziesiąt kolejnych placówek, zapowiedział prezes Włodzimierz Wlaźlak. Przyznał, że na promocje sieć przeznaczyła w tym roku dwa razy więcej pieniędzy niż rok wcześniej.

Miraculum: Odnotowało 0,41 mln zł straty netto w II kw. 2024 r. wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 0,15 mln zł wobec 0,32 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,87 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 9,91 mln zł rok wcześniej.

AmRest: Odnotował 23,1 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 18,8 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mln euro wobec 36,8 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 112,8 mln euro wobec 101,4 mln euro zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 114 mln euro wobec 102,6 mln euro zysku rok wcześniej.

Ovostar: Odnotował 13,34 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 20,6 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 11,35 mln USD wobec 20,12 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 12,8 mln USD wobec 21,7 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,21 mln USD w I poł. 2024 r. wobec 88,69 mln USD rok wcześniej.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Carrefour Polska: Rozpoczął kolejną inwestycję związaną z rozbudową i remodellingiem swojego portfela obiektów. Obecnie trwa pierwszy etap modernizacji Centrum Handlowego Piekary w Legnicy, w wyniku którego w galerii pojawią się nowe marki sklepów oraz fitness klub.

Aldi: 4 września otwarto nowy sklep Aldi w Mysiadle. Nowa placówka zlokalizowana jest przy ulicy Puławskiej 56C, na terenie parku handlowego San Park Piaseczno. Jest to 34. sklep sieci w województwie mazowieckim i 327. w skali całego kraju.

dm drogeria: W środę 4 września drogeria dm zadebiutowała w woj. mazowieckim. Pierwszy sklep został otwarty w Mysiadle, przy ul. Puławskiej 56 A w nowo powstałym parku handlowym San Park Piaseczno. To 34. sklep dm w Polsce i największy do tej pory jaki drogeria otworzyła w Polsce – powierzchnia sprzedażowa sklepu w Mysiadle wynosi 598 m2.

DHL eCommerce Polska: Zwiększyła sieć automatów paczkowych DHL BOX 24/7 w Polsce do 4000 maszyn, zaś całkowita liczba punktów nadań i odbiorów przesyłek przekroczyła 20 000, podała spółka.

Mieszko: Gra „Zozole Run”, stworzona przez Vivid Games dla producenta słodyczy Mieszko, zadebiutowała na Apple AppStore i Google Play, podała spółka. Dla Vivid to „cenne doświadczenie, które stanowi fundament dla przyszłych projektów, opartych na silnej identyfikacji wizualnej i emocjonalnej”.

Żabka: Po wprowadzeniu wspólnej platformy dla Jush i delio, któremu towarzyszyła największa kampania marketingowa w historii Żabki Jush, marka powraca z jej kontynuacją. Celem jesiennej komunikacji jest pokazanie, że przy pomocy aplikacji duże zakupy spożywcze są nie tylko wygodne, ale także szybkie i opłacalne. Kampania podkreśla, że dzięki aplikacji konsumenci mogą zrealizować wszystkie misje zakupowe i buduje też świadomość szerokiego asortymentu. Akcja „Duże zakupy robi się na Żabka Jush!” wystartowała z początkiem września.

Allegro: Zrzeszająca polskich pisarzy i pisarki Unia Literacka organizuje kilkadziesiąt specjalnych aukcji na Allegro Charytatywni, by pomóc ukraińskiemu pisarzowi, który został żołnierzem. Można licytować m.in. obiad z polską noblistką Olgą Tokarczuk, wieczór w teatrze w Wojciechem Tochmanem, czy prywatny wykład Mariusza Szczygła o reportażu. Można też akcję wspomóc kupując cegiełki. Wielokrotnie nagradzany ukraiński pisarz Serhij Żadan tej wiosny oddał wydawnictwu tekst swojej najnowszej książki i wstąpił na ochotnika do armii. Celem zbiórki jest zapewnienie środków na sprzęt ochronny i medyczny dla ratowania życia – nie na broń, która to życie ma odebrać.

home.pl: Jeden z największych dostawców usług internetowych w Polsce home.pl stworzył Sellastik – narzędzie, które nawet w 30 minut umożliwia otwarcie sklepu internetowego wyposażonego m.in. w szybkie i bezpieczne płatności Tpay. To nowa, alternatywna opcja otwarcia własnego e-commerce, która może wpłynąć na dalsze powiększanie się rynku, podkreśla home.pl.

Źródło: ISBnews