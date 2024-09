Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 2-6 września.

RYNEK BANKOWY

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa przetworzyła w systemie Elixir 174,63 mln transakcji o łącznej wartości 740,66 mld zł w sierpniu br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 2% i wzrost ich wartości o 5% r/r, podała Izba.

Kredyty mieszkaniowe: Decyzja o formie rządowego wsparcia dla sektora mieszkaniowego powinna zapaść w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ocenia minister finansów Andrzej Domański. Zgłoszonymi propozycjami ma się w przyszłym tygodniu zająć Komitet Ekonomicznego Rady Ministrów, dodał.

Kredyty mieszkaniowe: Projektowane rozwiązania dotyczące dopłat do kredytów mieszkaniowych zamiast przyczynić się do poprawy dostępności mieszkań, mogą doprowadzić do jeszcze większego kryzysu na rynku mieszkaniowym; wzrostu cen i zmniejszenia dostępności mieszkań, uważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w sierpniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 25,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o 30% r/r do 26,41 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 13,7%.

Sektor bankowy: Polski sektor bankowy zwiększył sumę bilansową do 3 bln 91 mld zł w 2024 r. z 538,5 mld zł w 2004 r., co oznacza wzrost o 470%, wynika z raportu „Polska i Europa” przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Wyniki finansowe: Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 6,8 mld zł w I poł. 2024 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Wcześniej Izba podawała, że zysk netto za I poł. br. sięgnął 5,7 mld zł. Na ubezpieczenia przeznaczono w I poł. br. 42,84 mld zł, tj. o 9,9% więcej niż rok wcześniej

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy: Najbliższe tygodnie prawdopodobnie przyniosą kontynuację zmienności na rynkach akcji, a potencjalne spadki mogą okazać się dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów lub okazją do zwiększenia pozycji dla już obecnych, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek. Na GPW notowania wspierać powinny napływy do funduszy PPK i do funduszy akcji TFI, jak również poprawa nastrojów wśród inwestorów zagranicznych, dodał.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 4,6 mln zł w gotówce, podał ZUS.

OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 0,05% m/m do 223,6 mld zł na koniec sierpnia 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). W sierpniu OFE wypracowały wyniki zbliżone do zera. Średni miesięczny wynik wyniósł 0,2%, a 12-miesięczny – 24,4%

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 25,29 mld zł w lipcu 2024 r. (+25,1% r/r), podała giełda.

Prognozy: Quercus TFI podtrzymuje prognozę wzrostu zmienności na rynkach akcji w kolejnych tygodniach ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie; wstępnie oczekuje udanego listopada i grudnia, podała spółka.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Placówki edukacyjne są winne wierzycielom 55,9 mln zł, o 6,9 mln zł więcej niż na koniec ubiegłorocznych wakacji, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średnie zadłużenie wynosi 23,8 tys. zł.

Wydatki związane z rokiem szkolnym: 43% ankietowanych uważa, że największe koszty ponoszą w związku z zakupem podręczników i innych materiałów edukacyjnych, a 39% mówi z kolei o zakupie odzieży i obuwia, wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra”. W przeprowadzonym badaniu 27% Polaków zadeklarowało, że w ciągu roku wydało na edukację w sumie między 5001 a 7000 zł na jedno dziecko.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ipopema Securities: Odnotowało 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 7,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKO BP: Zakończył subskrypcję 5-letnich obligacji nieuprzywilejowanych „senior non preferred notes” o wartości nominalnej 750 mln euro w ramach programu EMTN, podał bank. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 748,53 mln euro. Subskrypcją objęto 7,5 tys. papierów wartościowych, zapisy w ramach subskrypcji złożono na 24 052 sztuk, a stopa redukcji wyniosła 68,82%.

TFI Allianz: Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza TFI Allianz Polska na koniec sierpnia przekroczyła po raz pierwszy 20 mld zł, podała spółka.

MCI Capital: Chce, żeby eSky był w top3 na większości rynków regionu CEE, jeżeli chodzi o sprzedaż pakietów turystycznych, poinformował senior investment partner MCI Capital – większościowego udziałowca eSky – Michał Górecki. MCI zakłada w tym celu także akwizycje w regionie.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 472,7 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 sierpnia 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 444 mln zł.

Best: Planuje kolejne emisje obligacji w 2024 r., zapowiedział wiceprezes Marek Kucner.

Bank Millennium: Otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w kwocie 345 494 298 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w kwocie 356 932 632 zł, podał bank

PKO Faktoring: Odnotował ponad 21,5 mld zł obrotów, co oznacza 50-proc. wzrost r/r, i Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 472,7 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 sierpnia 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 444 mln zł.6 mld zł salda wypłaconych zaliczek (wzrost o 45% r/r) w I poł. 2024 r., podała spółka. W I półroczu 2024 r. względem analogicznego okresu ubiegłego roku spółka może się pochwalić najwyższymi wolumenowymi wzrostami w branży, podkreślono.

Best: Odnotował 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 12,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Zakończył się proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż łącznie 8,4 mln akcji XTB (co stanowi 7,14% udziału w kapitale zakładowym), podała spółka. Cena akcji w ABB została ustalona na 62,5 zł za sztukę. W zapowiedzi XX ZW Investment Group informował o planach sprzedaży łącznie ok. 8,4 mln walorów spółki.

XTB: XX ZW Investment Group – akcjonariusz XTB – rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), której celem będzie sprzedaż ok. 8,4 mln akcji stanowiących ok. 7,14% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Zakładając sprzedaż akcji, akcjonariusz będzie posiadał 51 472 869 akcji spółki, stanowiących ok. 43,78% akcji w kapitale zakładowym.

ING BSK: Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego Michała Bolesławskiego na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. Powołanie będzie skuteczne z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok, nie wcześniej jednak niż z dniem wyrażenia zgody przez Komisję.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 427,6 mln zł netto na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 455,81 mln zł netto.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 30 sierpnia br. wyniosła 5 943,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 734,8 mln zł.

PragmaGO: Przydzieliła 300 tys. obligacji serii C6 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w odpowiedzi na zapisy 1 341 inwestorów, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 62,01%.

PSP: Operator systemu BLIK zakończył wszystkie prace wdrożeniowe i jest już dostępny dla klientów Tatra Banka na Słowacji, podał Polski Standard Płatności.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,627 mln na 31 sierpnia 2024 r., co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 26 tys.

Skarbiec TFI: Od początku września 2024 r. do Skarbiec TFI dołączył Michał Staszkiewicz. Jako dyrektor zarządzający pionem dystrybucji Towarzystwa będzie odpowiadał za rozwój i wsparcie sprzedaży produktów spółki, a także prace związane z tworzeniem oferty produktowej Skarbiec TFI.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

InPost Pay: InPost ma ponad 4 mln użytkowników usługi InPost Pay i liczy, że do końca br. ich liczba wzrośnie o kolejne kilka milionów, poinformował prezes Rafał Brzoska. Wkrótce spółka poinformuje o nowych usługach finansowych, udostępnianych dla użytkowników InPost Pay.

Bank Pekao: Udzielił Grupie eSky 285 mln zł finansowania w formie konsorcjalnego kredytu terminowego i obrotowego, podał bank. Na pakiet finansowania składa się kredyt terminowy m.in. na finansowanie akwizycji Thomasa Cooka – najstarszej marki na rynku turystycznym na świecie – oraz kredyt odnawialny RCF na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych Grupy, podał bank.

Visa: Ponad 1/3 polskich konsumentów twierdzi, że ufa sztucznej inteligencji (AI) w większym stopniu niż rok temu, wynika z badań konsumenckich Visa. 30% osób w wieku 18-34 lat jest skłonnych powierzyć AI obsługę wniosku o kredyt hipoteczny.

Ministerstwo Cyfryzacji, BGK: Podpisały umowę w sprawie udostępnienia 2,8 mld zł finansowania na wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pożyczki będą udzielane od 2025 r. w „mniejszej” wysokości do 20 mln zł i „większej” od 20 mln zł do 140-150 mln zł, poinformował wicepremier.

PKO BP, BGK: Udzieliły Kolejom Mazowieckim (KM) blisko 1,9 mld zł finansowania, w ramach którego spółka zakupi 75 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), podały banki.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych: Opracował wspólnie ze Związkiem Banków Polskich rekomendację poświęconą relacjom podmiotów z tych sektorów. Opublikowany przez ZPF i ZBP dokument stanowi opis dobrych praktyk obejmujących prawne i regulacyjne aspekty współpracy banków z pośrednikami kredytowymi. Dotyczą one zarówno kredytów hipotecznych, jak również innych produktów bankowych, które są dystrybuowane przez pośredników. W szczegółowych zapisach dokumentu znalazły się m.in. zalecenia dotyczące rodzajów umów, które powinny wiązać banki z uczestnikami rynku pośrednictwa.

PayU: Rozszerzył współpracę z Lux Med Stomatologia. Oferta raty w PayU została udostępniona pacjentom w centrach Lux Med Stomatologia, umożliwiając im finansowanie leczenia w wygodny i elastyczny sposób. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu wprowadzonemu z PayU, pacjenci mogą skorzystać z rat online, aby opłacić szeroki zakres zabiegów stomatologicznych, w tym m.in. ortodontycznych, implantologicznych czy chirurgii stomatologicznej (z wyłączeniem abonamentów i pakietów usług). Podczas kwalifikacji do leczenia w placówce pacjent może otrzymać dedykowany link do płatności za wybrany zabieg na wskazany przez siebie adres e-mail.

Bank Millennium: Bank wspólnie z KIR udostępnił możliwość skorzystania z mobilnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir. Narzędzie to umożliwia proste, zdalne potwierdzanie tożsamości i podpisywanie dokumentów online. Mobilny podpis mSzafir, oferowany przez KIR, pozwala na sygnowanie dokumentów w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze.

VeloBank: VeloFotka, wykorzystująca modele generatywnej sztucznej inteligencji GPT, udostępnione na chmurze obliczeniowej Azure, to kolejna innowacja VeloBanku. Wraz z pobraniem aplikacji mobilnej, uzupełnieniem brakujących danych i weryfikacją tożsamości, aplikowanie o kredyt konsumencki oraz uzyskanie wiążącej decyzji kredytowej, może potrwać kilka minut.

PKO BP: Z badania „The Poland Banking CX Index Rankings”, przeprowadzonego przez uznaną firmę Forrester, wynika, że PKO Bank Polski to drugi najlepszy bank w Polsce pod kątem zadowolenia klientów ze świadczonych usług. W europejskim zestawieniu „The European Banking CX Index Rankings” PKO Bank Polski zajął siódme miejsce, wyprzedzając banki z Polski czy z Włoch.

Twisto: Karta jednorazowa Twisto – nowoczesne narzędzie do łatwej i bezpiecznej płatności w ratach – jest obecna na polskim rynku od 3 lat. W tym roku karta zdobyła nagrodę Mastercard, a klienci za jej pośrednictwem najczęściej wydają około 750 zł.

NFG: Fintechy wypełniły lukę w finansowaniu biznesów, których banki nie chcą lub nie mogą wspierać. Jednym z nich jest NFG, które w tym roku wprowadziło na rynek eGotówkę na wydatki firmowe. Do dziś skorzystało z niej 3,2 tys. mikrofirm, które pozyskały w ten sposób 20,5 mln zł. Ponad 50 proc. z nich to firmy z branży budowlanej i transportowej.

PKO BP, DXC Technology: PKO Bank Polski we współpracy z partnerem technologicznym DXC Technology wprowadzają nową funkcję w aplikacji IKO, która umożliwia użytkownikom Android szybką i bezpieczną płatność za parking bezpośrednio z poziomu ekranu auta. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na polskim rynku. W ramach integracji IKO, użytkownicy zyskują m.in.: nowe możliwości płatności za parkowanie na ekranie auta, w tym rozpoczęcie i zakończenie nowego parkowania czy przeglądanie ostatnich opłat.

Malcom Finance: Rozszerza swoją ofertę usług finansowych. Specjalizująca się w usługach finansowych dla branży transportowo-logistycznej firma poszerzyła swoją ofertę i zaczyna pełnoskalową działalność w Polsce (wcześniej testowała polski rynek pod marką 4Trans Factoring).

Teraz ten fintech z Czech specjalizujący się w usługach dla sektora transportu i logistyki ma w swojej ofercie faktoring, weryfikację kontrahentów, ubezpieczenie faktur oraz pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Pocztowy: Wprowadza dwie nowe promocje mające na celu wsparcie akwizycji Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (ROR). Pierwszą z nich jest uzyskanie do 250 zł za założenie ROR-u. Promocja będzie rozliczania przez Mastercard, w punktach w Programie „Bezcenne Chwile”. Do zyskania są punkty w wymiarze 8000 pkt. za konto indywidualne z kartą i 12 000 pkt. za konto wspólne z kartami. Karty oczywiście należy zarejestrować z programie Mastercard „Bezcenne Chwile”. W drugiej Promocji „Aktywni zyskują” Bank Pocztowy umożliwia klientom uzyskanie 3 niezależnych od siebie nagród pieniężnych. Do 300 zł (dwa razy 150 zł) za wpływy i transakcje na ROR oraz 100 zł za założenie rachunku dla dziecka. Warunkiem udziału w promocjach jest m.in. nieposiadanie konta ROR w Banku Pocztowym w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia jego założenia i wyrażenie zgód marketingowych.

PayU: Rozszerzył współpracę z Lux Med Stomatologia – pacjenci tej sieci placówek stomatologicznych mogą skorzystać z rat online, aby opłacić szeroki zakres zabiegów stomatologicznych, w tym m.in. ortodontycznych, implantologicznych oraz chirurgii stomatologicznej (z wyłączeniem abonamentów i pakietów usług). Raty są dostępne przy opłacaniu usług stomatologicznych o wartości od 300 zł do 50 000 złotych. Plany ratalne obejmują rozłożenie płatności na do 50 rat.

