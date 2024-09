Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 2-6 września.

One More Level: Podpisał umowę licencyjną z Microsoft Corporation, umożliwiającą wydanie gry rozwijanej pod kodowym tytułem „Cyber Slash” w wersji na konsole z rodziny Xbox Series, podała spółka. Spółka posiada pełnię praw autorskich do projektu „Cyber Slash”.

Huuuge: Huuuge Pods – powołany w ub.r. do pracy nad nowymi grami – planuje dwie testowe premiery gier (MVP / tech launch) na II połowę 2024 r., podało Huuuge.

Huuuge: Dysponuje kwotą 110 mln USD gotówki, co daje spółce możliwość aktywnego poszukiwania podmiotów do przejęcia, poinformował CEO Wojciech Wronowski. Podkreślił, że według spółki z czasem pojawi się właściwa okazja inwestycyjna.

Huuuge: Celem na 2024 rok jest utrzymanie wysokiej rentowności pomimo niższych przychodów, podała spółka. W drugiej połowie roku Huuuge planuje obniżyć wydatki na pozyskiwanie użytkowników.

Huuuge: Odnotowało 15,07 mln USD skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 21,71 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Forever Entertainment: Data światowej premiery gry „Night Slashers: Remake” została ustalona na 26 września br., podało Forever Entertainment. Gra zadebiutuje jednocześnie na Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam, Epic Game Store i GOG. Cena gry została ustalona na 9,99 euro/USD.

Ultimate Games: Zawarł z President Studio umowę o współpracy w zakresie wykonania i wydania przez Ultimate Games wersji konsolowej gry komputerowej pt. „Crime Scene Cleaner” na platformę Nintendo Switch na konsole wszystkich generacji, w tym Nintendo Switch 2, o ile będzie dostępne, podało Ultimate Games.

BoomBit: Przychody Grupy wyniosły 17,72 mln zł w sierpniu br., co oznacza spadek o 4,7% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18,5 mln.

Gaming Factory: Nawiązało współpracę z Intelem w zakresie promocji swojej największej gry „JDM: Japanese Drift Master”, podała spółka. W ramach współpracy Intel wesprze technologicznie produkcję 'JDM’, a także dzięki swoim zasięgom zwiększy promocję tytułu.

Gaming Factory: Przesunięcie premiery „Japanese Drift Master” na I kw. 2025 r. jest rozważane, ale ta decyzja zapadnie w porozumieniu z 4Divinity, poinformował prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz.

Draw Distance: Data premiery gry „Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York” została ustalona na 10 września br., podało Draw Distance. W dniu premiery gra ukaże się na następujących platformach: PC, PlayStation 4 (zadziała również na PlayStation 5), Xbox One (zadziała również na Xbox Series X/S) oraz Nintendo Switch.

Duality: Data premiery gry „Unholy” na platformach PlayStation 5 oraz Xbox X|S została ustalona na 13 września br., podało Duality. Obie wersie gry przeszły już proces certyfikacji, dodano.

QubicGames: Zawarł umowę wydawniczą z Tilting Point Media LLC z siedzibą w Nowym Jorku na portowanie i dystrybucję gry o nazwie „MasterChef: Let’s Cook” na platformach Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 i 5, Microsoft Xbox One i Xbox Series S/X, podała spółka. Ponadto QubicGames negocjuje z Tilting Point Media portowanie i wydawanie kolejnych gier Tilting Point Media, w tym gier opartych na znanych IP

Vivid Games: Gra „Zozole Run”, stworzona przez Vivid Games dla producenta słodyczy Mieszko, zadebiutowała na Apple AppStore i Google Play, podała spółka. Dla Vivid to „cenne doświadczenie, które stanowi fundament dla przyszłych projektów, opartych na silnej identyfikacji wizualnej i emocjonalnej”.

Ultimate Games: Odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2024 r. przy 12,3 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

United Label: Spółka zawarła umowę na produkcję gry „Tempus Vitae” z Whiteboard Games Corporation z siedziba w Delaware. Zgodnie z postanowieniami umowy, gra zostanie wydana przez United Label. Społka będzie w całości finansować produkcję i marketing gry.

VRFabric: Premiera gry „Gardenia VR” miała miejsce 4 września w wersji na urządzenia wirtualnej rzeczywistości Meta Quest 3 w sklepie Meta Horizon Store. Cena Gry została ustalona na 19,99 USD. Gra została wydana przez VRFabric, który jest odpowiedzialny za jej porting i wydanie na urządzenia wirtualnej rzeczywistości, na podstawie umowy licencyjnej zawartej z SimFabric 10 lipca 2020 r.

Gaming Factory: Celuje w wydanie gry „Puppet House” w okolice Haloween, z ogłoszeniem konkretnej daty premiery czeka na przejście certyfikacji w Sony i Microsoft, bo gra w wersji PC jest już gotowa od dawna, podał zarząd podczas czatu inwestorskiego zorganizowanym przez Strefę Inwestorów. W przypadku marketingu tej produkcji przewidywane są standardowe działania z naciskiem na fanów tego gatunku gier. Gra będzie promowana na festiwalach i tematycznych grupach horrorowych.

Gaming Factory: W 90% koncentruje się na grze „JDM: Japanese Drift Master”, wspierając jeszcze 3 inne tytuły, plus ma kilka pozycji czekających na odmrożenie, poinformował zarząd podczas czatu inwestorskiego zorganizowanym przez Strefę Inwestorów. „Natomiast niezmiennie zakładamy, że 'Japanese Drift Master’ będzie kluczową licencją w Gaming Factory i wokół tego tytułu będziemy rozwijać naszą strategię przez kolejne lata” – czytamy na czacie.

Plot Twist: Pracuje nad dwoma nowymi projektami o nazwach kodowych „A” i „E”. Zespół zakończył prace nad ich grywalnymi wersjami, które są prezentowane potencjalnym wydawcom. Wstępnie premiery tytułów mają nastąpić kolejno – w 2026 i 2027 roku. Jednocześnie studio prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy wesprą Plot Twist w udostępnieniu autorskiej gry – „The Last Case of Benedict Fox” – na konsole Nintendo Switch. Obecnie tytuł dostępny jest w wersji na PC oraz konsole Sony i Microsoftu. Od kwietnia ub. roku w „The Last Case of Benedict Fox” można zagrać także w usłudze Game Pass. Od dnia premiery – we wszystkie dostępne wersje gry – zagrało ponad 500 tys. graczy.

Nubia: Podaje, że smartfony są najpopularniejszą platformą gamingową wśród polskich graczy. Wychodząc naprzeciw tej grupie, nubia wprowadza na polski rynek przystępny cenowo model Neo 2 5G. Smartfon ten będzie również pierwszym urządzeniem marki dostępnym w Polsce w sprzedaży operatorskiej.

Gaming: Europejski rynek gier wideo to ponad 124 mln graczy w Europie, którzy średnio spędzają 8,9 godzin tygodniowo grając, podał Video Games Europe oraz European Games Developer Federation w raporcie „Key Facts”, który przedstawia wyniki badań graczy na pięciu największych rynkach europejskich oraz kluczowe dane dotyczące branży w skali Europy. Przychody branży na poziomie 25,7 mld euro w ub.r. stanowią wzrost o 5% r/r. 85% przychodów pochodzi z dystrybucji cyfrowej gier. W całej Europie w firmach tworzących gry zatrudnionych jest 115 tys. osób, co oznacza wzrost zatrudnienia o 6,7% r/r. Polska, z 15 tys. pracowników, jest jednym z największych rynków w Europie, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii. Średnio w krajach europejskich kobiety stanowią 24,4% zatrudnionych w branży. Ponadto 53% mieszkańców Europy w wieku 6-64 lat gra w gry. Znaczna większość z nich, bo 75%, to osoby dorosłe. Średni wiek gracza w Europie wynosi 31 lat, a prawie 1 na 4 graczy (23%) jest w wieku 45-64 lat. Na gry poświęcają średnio niemal 9 godzin tygodniowo. Blisko 55 mln w Europie graczy stanowią kobiety. Przeciętna europejska graczka ma 32 lata i spędza przy grach około 6,7 godzin tygodniowo. Największy odsetek kobiet-graczy (42%) znajduje się w grupie wiekowej 35-64 lat.

RedDeer.Games: Dwie gry „Cat’s Cosmic Atlas” i „Pilo and the Holobook” wylądowały na Steam Space Exploration Fest. Obie gry są dostępne na festiwalu do 9 września.

3R Games: Członek zarządu sprzedał 330 tys. akcji po 0,10 zł każda.

Red Dev Studio: Zremb-Chojnice objął 10 mln akcji serii E po 0,10 zł każda, co będzie stanowiło po rejestracji podwyższenia kapitału 21,37% udziału w kapitale zakładowym i głosach. Objęcie pakietu akcji spółki stanowi inwestycję długoterminową Zrembu.

Creepy Jar: Paweł Sawczuk został powołany na stanowisko członka rady nadzorczej.

PlayWay: Gra „Occupy Mars” otrzymała Anniversary Update.

Games Incubator: Zapowiedział wprowadzenie gry „Market Gardener” na Steam.

All In! Games: Zarząd spółki zależnej Iron Cretions zdecydował w sprawie emisji do 92,8 tys. akcji. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 35 zł.

Techland: Zamieszczone przez firmę oferty pracy sugerują, że pracuje nad nową marką, obok „Dying Light: The Beast” i niezapowiedzianego oficjalnie RPG. Potencjalna gra miałaby wykorzysta silnik Unreal Engine 5, zaoferować perspektywę pierwszoosobową i tryb multiplayer.

Destructive Creations: Gliwickie studio szykuje prezentację gry „63 Days” – swojej trzeciej strategicznej gry historycznej o tematyce Powstania Warszawskiego.

Electronic Arts: Ogłosiło podjęcie nowych, wieloletnich partnerstw marketingowych oraz integracji w grze EA Sports FC 25 z niektórymi z największych klubów piłkarskich na świecie. Wśród nich znajdują się wyłączne umowy marketingowe i licencyjne z AS Roma i SSC Napoli, a także wyłączne partnerstwa marketingowe z Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., FK Bodø/Glimt oraz argentyńską Liga Profesional de Fútbol (LPF). Te umowy poszerzają liczbę dostępnych w EA Sports FC 25 klubów do ponad 700 oraz lig do 30. Do gry trafią również UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 McDonald’s, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, Barclays Women’s Super League, National Women’s Soccer League i wiele innych lig. Ponadto w EA Sports FC 25 znajdzie się ponad 120 autentycznych stadionów piłkarskich z całego świata, w tym Mâs Monumental River Plate, De Kuip Feyenoordu Rotterdam, Estádio José Alvalade Sporting CP, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Galatasaray S.K. czy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracolu Spor Kompleksi. Po raz pierwszy w trybach Kick-Off, Kariera i Ultimate Team w FC 25 będzie można zagrać na francuskiej arenie Stade Bollaert-Delelis.

Electronic Arts: Franszyza „The Sims” ogłosiła zapowiedź nowej zawartości, która pojawi się w „The Sims 4” w ramach sezonu „Ciąg dalszy nastąpi”. 19 września fani „The Sims” będą mogli zdobyć dwie nowe kolekcje: „Artystyczne atelier” oraz „Bajkowy pokoik”, a 31 października premierę będzie miał najnowszy dodatek do gry zatytułowany „Życie i śmierć”.

Źródło: ISBnews