Waga sprzedaży internetowej w całkowitym handlu detalicznym na stałe przekroczy poziom dwucyfrowy w 2022 r., przewiduje dyrektor sprzedaży w Unity Group Sebastian Błaszkiewicz.

„Zgodnie z wyliczeniami Unity Group uśredniony na bazie danych GUS udział e-handlu w sprzedaży detalicznej, licząc od maja 2020 r., wyniósł 8,5%. Trend jest rosnący i bazując na nim można spodziewać się, że w 2022 r. waga sprzedaży internetowej w całkowitym handlu na stałe przekroczy poziom dwucyfrowy. To tylko potwierdziłoby nasze przypuszczenia, że na rynku doszło do fundamentalnych zmian pod względem postrzegania zakupów w sieci przez konsumentów” – napisał Błaszkiewicz w komentarzu przesłanym ISBnews.

Według niego, odpowiedź sprzedawców w postaci rekordowo rosnącej liczby otwieranych e-sklepów jest zatem w pełni uzasadniona.

„Cały czas jest też niepewność co do przyszłości, czy będzie kolejny lockdown. W związku z tym wszyscy 'na zapas' zakładają, że raczej może do niego dojść i dalej się zbroją, intensywnie prowadząc działania związane z cyfrową transformacją sprzedaży – nie tylko dotyczące uruchamiania i rozwoju sklepów internetowych, ale także innych elementów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu sprzedaży, takich jak optymalizacja opisów produktów czy logistyki. Co dalej? E-commerce ciągle się umacnia i o wiele więcej jest czynników przemawiających za dalszym utrzymaniem tego kursu, niż sygnałów świadczących o nadchodzącym spowolnieniu” – podsumował dyrektor.

Unity Group to partner w cyfrowej transformacji handlu z ponad 500 zrealizowanymi projektami w obszarze digitalizacji przedsiębiorstw na swoim koncie. Dotychczas wrocławska firma współpracowała z polskimi i zagranicznymi liderami swoich branż np.: Leroy Merlin, Galicja Tomaszek, RTV Euro AGD, Tesco, Carrefour, Publio, LPP, Volkswagen Group Polska, Hyundai, Onninen, Tubądzin, Selena FM, Murapol, Tubes, Mostostal Warszawa, Archicom, The Greenbrier Companies, Nest Bank, Provident, Swiss Re.

