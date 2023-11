Żabka wprowadziła dwa nowe formaty sklepów, podała sieć. Jednym z nich jest otwarta w Warszawie Żabka Non Stop – to hybrydowa formuła umożliwiająca dokonywanie zakupów 24/7. Drugim konceptem jest zlokalizowana w Piasecznie Żabka Drive, dzięki której można zamówić i odebrać produkty z oferty Żabka Café bez wychodzenia z auta.

„Od 25 lat priorytetem Żabki jest tworzenie wartości dla naszych klientów. Nowe formaty sklepów nie tylko odpowiadają na ich potrzeby, ale także upraszczają życie i uwalniają czas. Żabka Drive i Żabka Non Stop to efekt drogi, którą przeszliśmy od małych, tradycyjnych sklepów do nowoczesnego ekosystemu convenience, który codziennie dostarcza produkty i usługi do ponad 3 mln klientów” – powiedział wiceprezes Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska Adam Manikowski, cytowany w komunikacie.

W Warszawie i Piasecznie ruszyły dwa nowe formaty Żabki. Żabka Non Stop to sklep, który w godzinach 6:00-23:00 działa jak standardowa placówka sieci Żabka, natomiast w godzinach nocnych, tj. od godz. 23:00 do 6:00, sklep zmienia się w autonomiczną Żabkę Nano, do której wejście jest możliwe za pomocą karty płatniczej lub aplikacji mobilnej Żappka z kartą płatniczą podpiętą pod Żappka Pay, a zakupy odbywają się bezobsługowo i bezgotówkowo.

Kolejną nowością jest zlokalizowana w Piasecznie Żabka Drive, w której zakupy można zrobić bez wysiadania z auta. W tym sklepie klienci znajdą poszerzony asortyment przekąsek znanych z Żabka Café.

„Pierwsza Żabka Non Stop mieści się przy ul. Wolskiej 64a w Warszawie, a jej powierzchnia sali sprzedaży ma 46 m2. Żabka Drive zlokalizowana jest z kolei w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d, a jej powierzchnia sali sprzedaży ma 140 m2” – wskazano również.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience.

Źródło: ISBnews