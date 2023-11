Światowa organizacja ONZ ds. żywności i rolnictwa FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) utrzymała prognozę światowej produkcji zbóż na poziomie 2 819,3 mln ton w 2023/2024 r., co stanowi wzrost o 0,9% (o 26 mln ton) r/r, podała organizacja w prognozie z 3 listopada.

Światowa produkcja pszenicy jest obecnie prognozowana na 785,1 mln ton w 2023 r., czyli bez zmian m/m i o 2,2% (o 18 mln ton) mniej r/r, podano.

„Dokonano korekt w dół prognoz produkcji dla Unii Europejskiej i Kazachstanu, gdzie przedłużające się okresy niekorzystnej pogody pod koniec sezonu doprowadziły do niższych plonów w stosunku do wcześniejszych prognoz. Obniżki te zrównoważyły wzrosty prognoz produkcji dla Iraku i Stanów Zjednoczonych, odzwierciedlające wyższe szacunki plonów” – czytamy w komunikacie.

Z kolei globalna produkcja zbóż gruboziarnistych szacowana jest na 1 510 mln ton w 2023 r., bez zmian m/m i o 2,7% (38,8 mln ton) więcej r/r.

Źródło: ISBnews