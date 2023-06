Demo gry Aztecs: The Last Sun od Play2Chill, podczas premiery na czerwcowej edycji Festiwalu Steam Next, cieszyła się dużym zainteresowaniem graczy, którzy czekają na pełną wersję tego tytułu. Po pierwszym tygodniu obecności wersji demonstracyjnej na platformie Steam, produkcja zanotowała wzrost na Top Global Wishlist aż o 181 pozycji. Warszawski developer wkrótce planuje zaprezentować także demo swojej kolejnej gry – Rally Mechanic Simulator.

– Od momentu uruchomienia karty Steam, gra Aztecs: The Last Sunprzeszła gruntowną przemianę i był to pierwszy publiczny pokaz materiałów, nad którymi pracowaliśmy od około roku. Wydanie wersji demo, to bardzo istotny kamień milowy dla całego zespołu Play2Chill. Dziś już wiemy, że środowisko graczy bardzo ciepło odebrało nasz najnowszy tytuł i czeka na pełną wersję, którą planujemy dostarczyć w przyszłym roku – mówi Tomasz Róziecki, prezes zarządu Play2Chill.

Podczas, zakończonej 26 czerwca, letniej edycji festiwalu dem organizowanego przez Steam, producenci gry Aztecs: The Last Sun prowadzili transmisję na żywo, a także odpowiadali na pytania graczy. Symulator budowania i zarządzania miastem, w którym gracz wciela się we władcę miasta-państwa maksymalnie zgromadził prawie 24 tysiące widzów podczas jednej transmisji. Peak graczy po premierze dema wyniósł 1014 i utrzymywał się na zadowalającym poziomie przez cały event, przy średnim czasie rozgrywki trwającym 2 godziny i 2 minuty. Ponadto łączna wartość unikalnych graczy to ponad 17 tysięcy. Wartość dodań do biblioteki jest kilkukrotnie wyższa, natomiast najbardziej wartościową liczbą są realnie zainteresowani gracze.

– Te wyniki pozwoliły „Aztekom” na znalezienie się w czołówce polskich gier pod względem dziennego przyrostu społeczności. Przed nami bardzo dużo pracy aby dostarczyć graczom niezapomniane doznania z rozgrywki, ale pozytywny feedback to najlepszy dowód na to, że nowy koncept na grę Aztecs: The Last Sun był dobrą decyzją – podsumowuje Tomasz Róziecki.

Aztecs: The Last Sun to symulator budowania miasta z elementami survivalu i terraformowania, osadzony pomiędzy XIII a XVI wiekiem naszej ery. Gracz wciela się we władcę odpowiedzialnego za budowę oraz doprowadzenie do świetności wspaniałego państwa-miasta. Gra doskonale łączy trzy różne aspekty zarządzania miastem. Gracz musi troszczyć się o ekonomiczny, militarny oraz religijny wzrost wirtualnego państwa-miasta. Wszystkie cechy rozgrywki przygotowane zostały z ogromną uwagą, aby doświadczenie płynące z zabawy było jak najwierniejsze z perspektywy historycznej. Jednymi z głównych zadań gracza będzie inwestowanie w kulturę i wznoszenie budowli, budowanie potężnej armii oraz składanie bogom ofiary z ludzi, którzy z pewnością odwdzięczą się, gdy nadejdą trudne czasy.

Play2Chill cały czas prowadzi prace deweloperskie nad grami Aztecs: The Last Sun oraz Rally Mechanic Simulator, których premiery pełnych wersji zaplanowane są na 2024 rok. Jeszcze w tym roku warszawski developer udostępni grywalną wersję demonstracyjną symulatora mechanika rajdowego. Ponadto spółka chce kontynuować prace nad rozwojem i utrzymaniem gry Motorcycle Mechanic Simulator 2021, która trafiła ostatnio na konsolę Nintendo Switch, a w planach jest wydanie tytułu na konsolę Xbox. Play2Chill chce również rozwijać działalność wydawniczą na popularną na całym świecie, japońską konsolę Nintendo Switch.

Play2Chill aktywnie wspiera organizację oraz proces developerski towarzyszący projektowi Permafrost, realizowany przez SpaceRocket Games, w której Play2Chill posiada 20 proc. udziałów. Zadaniem spółki powiązanej jest realizacja gry survivalowej tworzonej na silniku Unreal Engine 5, przy współpracy z wydawcą Toplitz Production GmbH.

