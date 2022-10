Bloober Team pracuje nad remakiem gry „Silent Hill 2” na zlecenie japońskiej firmy Konami od 2019 r. i „już zarabia” na niej, otrzymując środki za każdy kolejny milestone, poinformował prezes Piotr Babieno. Według niego potencjał gry to przynajmniej kilka milionów kopii, zaś w przypadku jej sukcesu Bloober Team będzie jego bezpośrednim beneficjentem.

Minionej nocy Konami podczas transmisji na żywo ogłosił powstanie remake’u kultowego „Silent Hill 2”, którego producentem będzie polska spółka Bloober Team. Gra będzie wydana na PlayStation 5 oraz PC.

„Nie podajemy daty premiery. Na razie data premiery nie jest jeszcze oficjalnie przez Konami zapowiedziana, natomiast mogę powiedzieć, że my pracujemy nad tym tytułem od 2019 r. Przez ten okres czasu byliśmy w stanie bardzo dużo wyprodukować już tej gry. Teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy będziemy ją 'polishować’. A kiedy gra się ukaże na rynku – to jest w gestii Konami. I myślę, że Konami będzie w najbliższym czasie również o tym informować” – powiedział Babieno podczas GPW Innovation Day.

Dodał, że spółka jest „na bardzo zaawansowanym stopniu” z produkcją.

„Bloober Team już zarabia, już jesteśmy na etapie, w którym otrzymujemy środki za każdy kolejny milestone i oczywiście mamy na tym jakąś marżę. Natomiast tak, będziemy partycypować również w przypadku sukcesu – będziemy jego bezpośrednimi beneficjentami” – wskazał prezes.

Podkreślił, że budżet „Silent Hill 2” jest w całości pokrywany przez firmę Konami.

„Wczoraj został zapowiedziany powrót całego brandu 'Silent Hill’ do branży gier wideo. Natomiast to, co chyba od początku przyświecało Konami w momencie, kiedy planowali rozwój marki, to to, że będzie to ułożone w pewien sposób w kalendarzu wydarzeń. Więc nie boimy się tego, że będziemy bezpośrednio konkurować z którymś z tytułów. Natomiast myślę, że 'Silent Hill 2′ to jest na tyle duży tytuł, że on tak naprawdę zmienił branżę gier wideo. To jest jeden z najważniejszych tytułów w ogóle, jeżeli chodzi o elektroniczną rozrywkę” – powiedział także Babieno.

Przypomniał, że kiedy „Silent Hill 2” trafił na rynek w 2001 r., był bez wątpienia jednym z najlepiej sprzedających się tytułów w tamtym okresie, jeżeli chodzi o gry z gatunku horror.

„Wydaje mi się, że patrząc teraz na zainteresowanie, patrząc na wewnętrzne badania zarówno Konami, jak i naszych partnerów handlowych, możemy być spokojni, że to będą zasięgi co najmniej kilku milionów sprzedanych sztuk” – wskazał prezes.

„Możemy powiedzieć, że jeżeli gra się będzie sprzedawała, to nasze wyniki finansowe będą oczywiście lepsze” – podsumował.

„Silent Hill 2” to psychologiczny horror z 2001 roku, którego twórcą jest Konami.

„To właśnie ta część, pomimo wielu kolejnych odsłon serii, uznawana jest za najlepszą grę horror w historii. Jej głównym bohaterem jest James Sunderland, który nieoczekiwanie otrzymuje list od zmarłej żony, proszącej go o spotkanie w tytułowym miasteczku. Chcąc poznać, prawdę udaje się do Silent Hill” – czytamy w komunikacie Bloober Team.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews