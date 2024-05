PKP Cargo wypowiedziało pakt gwarancji pracowniczych zawarty 2 września 2013 r. pomiędzy spółką a organizacjami związkowymi, podała spółka.

„W ramach postanowień paktu spółka zobowiązana była do 2023 roku m.in. do zapewnienia trwałości zatrudnienia pracownikom spółki (gwarancja zatrudnienia na określony w pakcie okres dla zatrudnionym w dniu wejścia w życie paktu). Postanowienia paktu w tym zakresie stały się więc bezprzedmiotowe. Natomiast obecnie obowiązują niektóre postanowienia paktu, np. uregulowane w § 5. ust. 1 paktu zobowiązanie do wprowadzania corocznej podwyżki płac uzależnionej od wyniku i sytuacji finansowej spółki” – czytamy w komunikacie.

Wypowiedzenie paktu jest jednym z rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów, w tym pracowniczych i reorganizacji wprowadzanych przez zarząd spółki w ramach poprawy wyników finansowych PKP Cargo. To jeden z elementów trwających działań optymalizacyjnych, które mają na celu zapewnienie stabilności finansowej i dalszego rozwoju spółki, podkreślono.

Samo wypowiedzenie paktu nie powoduje powstania po stronie Grupy bezpośrednich oszczędności finansowych, ale jest elementem niezbędnym z punktu widzenia przepisów prawa w prowadzonym obecnie procesie optymalizacyjnym. Okres wypowiedzenia paktu wynosi 3 miesiące.

„Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych zarząd podejmuje również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności” – zakończono.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews