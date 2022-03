CD Projekt zawarł z Epic Games International S.à r.l. umowę licencyjną i partnerską dotyczącą zasad korzystania przez spółkę z silnika do gier Unreal Engine oraz współpracy stron celem rozwijania i ulepszania silnika, podała spółka. Pierwszym tytułem korzystającym z tego silnika będzie nowo zapowiedziana gra z serii „Wiedźmin”, podano także.

CD Projekt zdecydował o rozpoczęciu negocjacji z Epic Games 20 grudnia 2021 r., podano w komunikacie, ujawniając opóźnioną informację poufną.

„W związku z zakończeniem procesu negocjacyjnego, w dniu 21 marca 2022 roku, spółka podpisała z Epic Games International S.à r.l. (Epic) umowę licencyjną i partnerską. Umowa określa zasady korzystania przez spółkę z silnika do gier Unreal Engine oraz współpracy stron celem rozwijania i ulepszania silnika, aby dostosować go do potrzeb tworzenia gier z otwartym światem, takich jak te, które produkuje spółka. Umowa ma strategiczne znaczenie dla obu stron” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, spółka ma prawo tworzenia i wydawania gier opartych na silniku Unreal Engine 4, 5 oraz jego kolejnych wersjach.

„Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej dalszego przedłużania i nie ogranicza liczby gier tworzonych z wykorzystaniem silnika Unreal Engine. Umowa przewiduje dedykowane wsparcie techniczne ze strony Epic dla tytułów wydawanych przez spółkę” – czytamy dalej.

Dotychczas studio korzystało z REDengine – autorskiej technologii, którą nieustannie rozwijało od czasu wydanej w 2011 roku gry „Wiedźmin 2: Zabójcy królów”.

Ogłoszona dziś współpraca dotyczy nie tylko licencji na Unreal Engine 5, ale także możliwości modyfikowania tej technologii, jak również jej przyszłych wersji, przez studio. Twórcy z CD Projekt RED oraz Epic będą wspólnie pracować, by przystosować silnik do obsługi rozgrywki w otwartych światach. Pierwszym takim tytułem będzie właśnie nowo zapowiedziana gra z serii „Wiedźmin”, podkreślono w informacji.

„Jednym z kluczowych filarów RED 2.0 – transformacji, którą obecnie przechodzi studio – jest większy nacisk na technologię i właśnie to działanie leży u podstaw naszej współpracy z Epic Games. Naszym celem nie było po prostu pozyskanie licencji na silnik; razem z naszymi partnerami widzimy tę współpracę jako pierwszy krok w długiej i owocnej współpracy. W przypadku wcześniejszych gier studia, rozwój i przygotowanie REDengine pod dany tytuł wymagało znacznych zasobów i nakładu pracy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby w przypadku kolejnej gry CD PROJEKT RED wyznaczyć kierunek technologiczny tak szybko, jak to możliwe. Współpraca, którą nawiązaliśmy podniesie efektywność w procesie produkcji, a także jej przewidywalność. Jednocześnie dzięki niej otrzymamy dostęp do narzędzi do tworzenia gier z najwyżej półki” – skomentował CTO CD Projekt RED Paweł Zawodny, cytowany w komunikacie.

„Przy tworzeniu Unreal Engine 5 jednym z naszych celów było umożliwienie zespołom deweloperskim tworzenia dynamicznych otwartych światów łączących niespotykaną dotychczas skalę i jakość oprawy graficznej. Cieszymy się, że możemy współpracować z CD Projekt RED i wspólnie przesuwać granice tego, co możliwe jest w dziedzinach rozgrywki i opowiadania historii w grach. Wierzymy, że na naszych działaniach skorzysta na przestrzeni kolejnych lat cała społeczność twórców gier” – dodał założyciel i CEO Epic Games Tim Sweeney.

Jednocześnie studio CD Projekt RED potwierdziło, że technologia REDengine, która napędza „Cyberpunka 2077”, pozostanie w użyciu, jeśli chodzi o produkcję nadchodzącego dodatku do gry, podano także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews