Game Island – spółka zależna The Dust – rozpoczyna realizację kolejnego projektu z gatunku survival, pod kodową nazwą „Project Sword”, podało The Dust.

Game Island podpisało umowę w modelu project finance na produkcję vertical slice swojej drugiej gry, czyli reprezentatywnego fragmentu przedstawiającego wszystkie najważniejsze mechaniki, poziomy, styl artystyczny, ekonomię oraz interfejs użytkownika. Na podstawie umowy inwestor sfinansuje początkowy etap produkcji gry o roboczym tytule „Project Sword”, którego łączny koszt ma wynieść 870 tys. zł. Opracowany przez spółkę harmonogram przewiduje rozpoczęcie rozmów z globalnymi wydawcami w III kwartale 2024 r. Zgodnie z umową Phenomen Games otrzyma zwrot z zainwestowanego kapitału dopiero w momencie podpisania umowy z wydawcą i będzie on

pokryty z MG (Minimum Guarantee), tj. gwarantowanego przychodu wypłaconego przez wydawcę Game Island, podkreślono w komunikacie.

W przypadku, gdy podpisanie umowy z wydawcą nie dojdzie do skutku wniesiony wkład inwestorski jest bezzwrotny. Strony mogą zdecydować o dalszym samodzielnym finansowaniu produkcji i realizacji projektu w modelu self-publishing.

„W opublikowanej w maju br. strategii zobowiązaliśmy się do stopniowego przechodzenia na model self publishingu. Wyraźnie wówczas podkreśliliśmy, że nie stanie się to z dnia na dzień. Jest to przeanalizowany i przemyślany proces sukcesywnej zmiany dotychczas prowadzonego modelu biznesowego. Dzięki temu, że zawsze staramy się przewidywać i planować nasze działania już teraz możemy powiedzieć co będzie możliwe za 2, 3 czy 4 lata. Jednak ta zmiana wymaga czasu i nie wszystkie nasze studia są gotowe na samodzielną realizację projektów od momentu produkcji do momentu ich komercjalizacji. Współpraca z inwestorami w modelu project finance oraz z wydawcami pozwala na dywersyfikację finansowania nowych projektów, a tym samym ogranicza ryzyko finansowe” – powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 roku.

Źródło: ISBnews