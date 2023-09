Krynica Forum 2023, prestiżowe spotkanie zorganizowane we współpracy z Województwem Małopolskim, przyciąga liderów opinii, światowej polityki, biznesu, nauki i kultury, by stworzyć przestrzeń dla dialogu na temat kluczowych kwestii globalnych i regionalnych – zarówno w rozumieniu państw regionu CEE, jak i lokalnej społeczności i wyzwań, przed którymi stają.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, objął Patronatem Honorowym Krynica Forum 2023, podkreślając tym samym znaczenie omawianych w ścieżkach programowych tematów. Prezydencki patronat nadaje szczególną rangę temu wydarzeniu, które stanowi doskonałą okazję do debaty nad najważniejszymi zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. To także przestrzeń do omówienia wyzwań, przed którymi stoi Europa Środkowo-Wschodnia oraz tymi, które bezpośrednio wpływają na nasz kraj.

Goście Honorowi

Prestiżowy charakter Krynica Forum 2023 oraz liczni goście zagraniczni przyciągają uwagę Europy i świata. Wśród gości honorowych znaleźli się Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, Premier Korei, Han Duck-soo, oraz były Prezydent Słowenii, Borut Pahor.

Forum Koreańsko-Polskie

Drugiego dnia Krynica Forum 2023, odbędzie się Forum Koreańsko-Polskie uroczyście zainaugurowane przez Prezydenta Dudę. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania wszechstronnej i dynamicznej współpracy między Polską a Koreą. Program przewiduje rozmowy z zakresu zbrojeniowości i modernizacji armii, co podkreśla strategiczny charakter współpracy, jak i inwestycji w sektor energetyczny, z naciskiem na energię atomową. Najważniejsze wydarzenia z udziałem Premiera Han Duck-soo wraz z ponadstuosobową delegacją z Seulu są zaplanowane na 14 września.

Przyszłość NATO – Debaty o Sojuszu i jego wpływie na Europę

Podczas panelu „The Future of NATO – Mapping the Challenges,” zaplanowanym na 14 września o godzinie 16:00, uczestnicy będą omawiać przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego. W dyskusji wezmą udział Tomasz Szatkowski, ambasador RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Muriel Domenach, ambasador Francji, Peter Bátor, ambasador Słowacji, oraz mający wkrótce objąć funkcję ambasadora Norwegii Øystein Bø. Panel poprowadzi dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Uczestnicy będą rozważać skutki postanowień szczytu NATO w Wilnie, kwestię drogi Ukrainy do NATO oraz tematy, które będą poruszane podczas przyszłorocznego szczytu w Waszyngtonie.

Polska a konflikt w Ukrainie – Wyzwania i nowa strategia bezpieczeństwa

Generał broni Wiesław Kukuła, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Polskiego, będzie gościem specjalnym w panelu „Polska wobec wojny w Ukrainie. Wyzwania, prognozy i nowa strategia bezpieczeństwa,” zaplanowanym na 14 września o godzinie 11:00. Panel ten skoncentruje się na analizie wpływu konfliktu w Ukrainie na polskie bezpieczeństwo. Uczestnicy, w tym dr Michał Marek, dr Grzegorz Ocieczek i Kamil Pachecki, będą rozmawiać o strategiach wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.

Bezpieczeństwo finansowe w nowej rzeczywistości geopolitycznej

14 września o godzinie 11:00 odbędzie się panel „Bezpieczeństwo finansowe w nowej rzeczywistości geopolitycznej – determinanty, szanse, wyzwania” pod patronatem Banku Pekao S.A. W dyskusji wezmą udział czołowi przedstawiciele sektora finansowego, w tym Leszek Skiba, Prezes Banku Pekao S.A., Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz prof. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Poruszone zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem gospodarczym w zmieniającym się świecie.

Wpływ wojny w Ukrainie na polskie środowisko bezpieczeństwa

Członkowie Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP spotkają się podczas panelu „Wojna w Ukrainie jako katalizator przemian środowiska bezpieczeństwa RP,” zaplanowanym na 14 września o godzinie 17:00. Eksperci, w tym dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Andrzej Zybertowicz, Izabela Albrycht i gen. Roman Polko, omówią zmiany w strategii bezpieczeństwa Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rektorzy małopolskich uczelni

Sześciu rektorów małopolskich i podkarpackich uczelni weźmie udział w Krynica Forum 2023, reprezentując swoje instytucje na panelach dyskusyjnych o tematyce gospodarczej i infrastrukturalnej. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska i Politechnika Rzeszowska, a także nowosądecka Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University będą reprezentowane na Krynica Forum 2023 na najwyższym szczeblu.

O Krynica Forum

Krynica Forum to wydarzenie łączące biznes, politykę i środowisko akademickie, które odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku w Krynicy-Zdroju. To platforma otwartej wymiany myśli, dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz budowania relacji na najwyższym szczeblu. Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa, spójności społecznej oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Krynica Forum 2023 to nie tylko prestiżowe wydarzenie, ale także niepowtarzalna okazja do wymiany myśli i współpracy na rzecz budowania lepszej przyszłości. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tej ważnej debacie o przyszłości Europy i świata.

Więcej informacji na temat wydarzenia na oficjalnej stronie: https://krynicaforum.pl/program2

Źródło: Krynica Forum