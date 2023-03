Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 13-17 marca.

Wydatki na gry: Wydatki na gry na konsole zyskają przewagę nad pozostałymi segmentami rynku gier wideo w Polsce w 2028 roku, kiedy to osiągną 35% rynku (wobec 27% w 2022) przy 33% udziału segmentu mobilnego (37% w 2022) i 32% segmentu PC (36% w 2022), wynika z szacunków firmy badawczej PMR.

Starward Industries: Skompletował zespół i jest coraz bliżej zamknięcia prac nad wersją Beta „The Invincible”, podała spółka. Twórcy szykują się też na najważniejszy bit marketingowy, czyli ogłoszenie daty premiery gry. Z kolei na konferencji w San Francisco 20-24 planują zaprezentować niepublikowany dotąd fragment gry.

Image Power: Wypracował 2,2 mln zł przychów netto ze sprzedaży w 2022 r., co oznacza wzrost o 82% r/r., podała spółka. Strata ze sprzedaży spadła do 13 tys. zł z ponad 490 tys. zł w 2021 roku.

Huuuge: Podtrzymuje plany związane z przeprowadzeniem skupu akcji własnych, ale nie zakończy go w I kw. br. i planuje jego przeprowadzenie w I poł. 2023 r., podała spółka. Jednocześnie zastrzeżono, że rada dyrektorów spółki może podjąć decyzję o dalszym przesunięciu terminu lub odwołaniu skupu w zależności od warunków rynkowych i sytuacji spółki.

UF Games: Osiągnął 117,4 tys. zł zysku netto w IV kw. 2022 r. (spadek o 69% r/r), przy 99,7 tys. zł zysku EBIT (spadek o 73% r/r) i 640,9 tys. zł przychodów (spadek o 33%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Hydra Games: Zdecydowało się odstąpić od dalszej produkcji gry „The Last Breath” i dokonać odpisu aktualizującego na dzień 31 grudnia 2022 na kwotę 340 410,79 zł, podała spółka. W ramach prac nad nową strategią spółka nie wyklucza emisji akcji w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój, podano także.

Drago entertainment: Liczy na duży potencjał sprzedażowy nowo zapowiedzianego tytułu „Farm Simulator” po tym, jak tytuł ten znalazł się na Global Top Wishlist platformy Steam, podała spółka.

Render Cube: Zdecydował, że wyda grę „Medieval Dynasty” na konsole poprzedniej generacji, tj. Xbox One i PS4, i postanowił o skierowaniu jej do certyfikacji na przełomie I i II kwartału 2023 r., podała spółka. W przypadku pozytywnej certyfikacji gra ma zostać wydana na te platformy w II kw. br.

Frozen Way: Podpisał aneks do umowy wydawniczej z Live Motion Games na produkcję nowej gry, podała spółka. W ramach aneksu zostało zwiększone całościowe wynagrodzenie ryczałtowe Live Motion Games na stworzenie gry pt. „Millennials” w wersji na PC do 1 288 000 zł. Ponadto zmieniono termin oddania gry, który został wydłużony do 30 kwietnia 2024 r.

Immersion Games: Pojedynkowa gra w VR „Divine Duel”, której producentem jest warszawskie studio, tuż po premierze spotkała się z wyjątkowo entuzjastycznym przyjęciem ze strony środowiska graczy, ocenia spółka. Od czasu premiery 1 marca, zebrała blisko 300 recenzji i może poszczycić się wysoką oceną w sklepie App Lab – 4.9/5. Podczas premiery gry została również zaprezentowana darmowa aplikacja towarzysząca – „Divine Duel AR Companion” – dostępna na systemy iOS oraz Android.

Klabater: Gra „Defend the Rook” ukazała się 16 marca na platformach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to już trzecia premiera spółki, która ukazała się w marcu, pozostałe dwie premiery to „Iris and the Giant” i „Strategic Mind: Spectre of Communism”. „Defend the Rook” to gra taktyczna typu rogue-lite z elementami tower defense.

Alior Bank: Po raz kolejny wspiera ligę esportową Baltic Playground – organizatora międzynarodowych rozgrywek „League of Legends”. Trwający obecnie drugi sezon zawodów jest szansą dla graczy na awans do Turnieju Promocyjnego. Ponownie, partnerami wydarzenia zostali Alior Bank oraz Mastercard. Baltic Playground to rozgrywki „League of Legends” przeznaczone dla graczy, którzy planują rozpoczęcie kariery esportowej. Swoim zasięgiem obejmują Polskę, kraje bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię oraz Ukrainę, Gruzję i Izrael. Zawody dostępne są dla wszystkich osób, które chcą zdobywać doświadczenie i awansować do wyższych lig sportu elektronicznego. Organizatorami wydarzenia są GAM3RS_X oraz Riot Games.

Gamivo: Spółka rozpoczęła kolejną akcję promocyjną z siecią sklepów Żabka. Tym razem punkty lojalnościowe zgromadzone w aplikacji mobilnej Żappka, czyli tzw. żappsy, można wymieniać na grę „Wiedźmin”. To już trzecia akcja zorganizowana przez platformę dla graczy i popularną sieć sklepów.

Image Power: 3 kwietnia br. na platformie Steam zadebiutuje Offroad Mechanic Simulator: Prologue – First Job. To przedsmak tego co czeka graczy w pełnej wersji motoryzacyjnej przygody, pozwalającej nie tylko na ekstremalną jazdę w terenie, ale i samodzielny serwis pojazdów terenowych. Producentem i współwydawcą gry jest studio Image Power. Szacowany budżet projektu wynosi do 1 mln zł. Tytuł w pierwszej kolejności trafi na PC, następnie jego twórcy planują wersje konsolowe, kompatybilne ze sprzętem Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation. Studio planuje także jego rozszerzenie o różnego rodzaju dodatki.

11bit studios: Prace nad „Projekt 8″, po ubiegłorocznych perturbacjach, wróciły juz na własciwe tory, a nad „Frostpunk 2” przebiegaja zgodnie z harmonogramem.

Gameparic: Gra „Miniland Adventure: Prologue” została udostępniona na Steam.

RedDeer.Games: Ogłosił datę premiery pierwszej gry „Uzzuzzu My Pet” na Nintendo eShop na 24 marca.

Techland: Najnowsza gra dewelopera to „napędzany narracją epickie fantasy z egzotycznym otwartym światem gotowym do eksploracji”. „Staramy się stworzyć wciągający, skoncentrowany na historii tytuł AAA, który połączy i udoskonali najlepsze aspekty rozgrywki, z których Techland jest znany. W miarę jak rozpoczynamy tę nową przygodę, nasz zespół rośnie, aby urzeczywistnić tę wizję” – podała spółka na LinkedIn, opatrując informację hashtagami #rpg i #fantasy.

Xbox: 9. sezon „Sea of Thieves” jest już dostępny za darmo w ramach Xbox Game Pass na konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PC i Steam. Aktualizacja wprowadza Chests of Fortune – cenne skrzynie, które można znaleźć tylko w zdobytym Forcie Fortuny. Dodatkowo, sezon 9. wprowadza szereg aktualizacji dotyczących jakości życia, aby poprawić doświadczenia na morzu. Gracze mogą spodziewać się urozmaicenia World Events.

