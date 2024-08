Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 19-23 sierpnia.

VRFabric: Podpisał z NVIDIA Corporation umowę określającą zasady współpracy w ramach wsparcia tworzenia rozwiązań developerskich w grach w oparciu o technologię sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, podała spółka.

Ice Code Games: Ustaliło datę premiery gry „Rogue Waters” na 30 września 2024 r., podała spółka. „Rogue Waters” to taktyczna gra turowa z gatunku rogue-lite, której akcja toczy się na pełnym morzu pirackiego świata. Tytuł pojawi się w wersji na PC, a gra wydawana przez Tripwire Presents będzie sprzedawana za pośrednictwem Steam oraz Epic Games Store.

Play2Chill: Objął 25%, a Iridium Media Group GmbH z siedzibą w Oberhaching – 60% akcji w nowo zawiązanej spółce EmpireCraft Studios P.S.A. (ECS) z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym 25 000 zł, podał Play2Chill. Spółka ECS została powołana w celu produkcji gier strategicznych (city builder) w oparciu o technologię wypracowaną przez Play2Chill przy projekcie „Aztecs The Last Sun” (Aztecs Engine). Planowany budżet projektów będzie wynosił około 1,3 mln euro, który zostanie sfinansowany w pełni przez Toplitz Productions GmbH.

Road Studio: Zawarł z Movie Games umowę wydawniczą dotyczącą sfinansowania produkcji o roboczym tytule „Road Truckers 2”, podało Road Studio. Spółka otrzyma w ramach umowy do 4 mln zł finansowania.

Movie Games: Ogłosił pierwszy z czterech planowanych płatnych dodatków do gry „Drug Dealer Simulator 2” – „Casino DLC”, realizowany we współpracy z True Games Syndicate. Movie Games zapowiedział, że data premiery „Casino DLC” zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

7Levels: We współpracy z Legendary Entertainment wypuści niezależną grę akcji 2.5D – „Kong: Survivor Instinct” jesienią na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, podała spółka. Tytuł inspirowany jest popularną serią ze świata Monsterverse.

Cherrypick Games: Dotychczasowy członek zarządu Michał Sroczyński zrezygnował z pełnienia funkcji i zadeklarował, że chce w pełni poświęcić się w pełni procesowi produkcji gier; ponadto od sierpnia br. funkcję dyrektora finansowego (CFO) pełni Jakub Rafał, podała spółka.

Movie Games: Gra „Drug Dealer Simulator 2”, która miała premierę na platformie Steam 20 czerwca br., została sprzedana w liczbie przekraczającej 150 tys. sztuk, podało Movie Games.

Movie Games: Goat Gamez – developer gier z grupy kapitałowej Movie Games – wraz z wydawcą Dear Villagers zapowiedział obecność gry „Sports: Renovations” na targach Gamescom oraz PAX West. Spółka pokaże grę na żywo podczas wydarzenia oraz w formie dema na Steamie.

Movie Games: Rozpoczęło DDS Madness 2.0 – event poświęcony serii „Drug Dealer Simulator”, związany z obecnością gry na targach Gamescom w Kolonii, a także nadchodzącymi zapowiedziami ważnych aktualizacji obu gier w serii. 21-25 sierpnia „Drug Dealer Simulator 2” będzie promowany na Gamescom w Kolonii, jednym z największych wydarzeń branżowych na świecie. 30 sierpnia – 2 września tytuł będzie obecny także na targach PAX West w Seattle. W związku z tym Movie Games rozpoczęło kampanię DDS Madness 2.0, stanowiącą przedłużenie działań premierowych, które zapewniły grze światowy sukces.

Red Square Games: Producent i wydawca gier zwiększył przychody ze sprzedaży produktów do 1,69 mln zł w I poł. 2024 r. z 0,88 mln zł rok wcześniej. W tym czasie odnotował 0,26 mln zł straty netto wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej. Studio oczekuje na zakończenie trwającej certyfikacji dla portów konsolowych gry „SlavicPunk: Oldtimer” i spodziewa się premiery do końca tego roku.

PlayWay: Gra „Recycling Center Simulator – Prologue” zostanie udostępniony 23 sierpnia.

T-Mobile: Wspiera T-esports Championship (TEC) – międzynarodowy turniej z pulą nagród 100 tys. euro, który obejmuje w tegorocznej odsłonie kraje takie jak Polska, Czechy i Węgry. Zawodnicy z sześciu krajów zmierzą się łącznie w czterech grach: „Counter-Strike 2”, „League of Legends”, „Brawl Stars” i „EA Sports FC 24”.

Bloober Team: Na kontach PlayStation i Bloober Team w serwisie YouTube opublikowano trailer fabularny (story trailer) gry „Silent Hill 2”. Bloober Team odpowiada za produkcję gry, a jej wydawcą jest Konami. Według analityków, story trailer miał pozytywny odbiór.

RedDeer.Games: Gra „Dreamland Farm” niedługo pojawi się na Nintendo Switch.

Techland: Był obecny był na gamescom Opening Night Live 2024, gdzie zaprezentował nową grę, czyli „Dying Light: The Beast”. Będzie to samodzielny tytuł, do którego nie będzie wymagane posiadanie drugiej części gry. Produkcja zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra nie ma jeszcze zaplanowanej daty premiery.

Xbox: Podczas gamescom Opening Night Live pokazano nowe gry, zwiastuny i wiele newsów ze świata Xbox. Wśród nich znalazła się m. in. data premiery „Indiana Jones i Wielki Krąg”, gameplay z „Call of Duty: Black Ops 6” oraz data rozpoczęcia wczesnego dostępu do „Towerborne”. Fani otrzymali również więcej szczegółów na temat „Diablo IV”, „Starfield: Shattered Space”. Pokaz Opening Night Live 2024 stanowi oficjalne rozpoczęcie targów gamescom.

Samsung Electronics: Ogłosił premierę najnowszych monitorów gamingowych na targach Gamescom 2024 w Kolonii z modelem Odyssey 3D, który pozwala na oglądanie treści w 3D bez okularów. „Cieszymy się, że możemy zaprezentować nasz monitor gamingowy 3D bez okularów na Gamescom, największych targach gamingowych na świecie. Firma Samsung pozostaje zobowiązana do utrzymania pozycji lidera na rynku monitorów gamingowych premium poprzez ciągłe rozwijanie najnowocześniejszych technologii, które ulepszają doświadczenia graczy” – powiedział executive vice president Visual Display Business w Samsung Electronics Hoon Chung.

Źródło: ISBnews