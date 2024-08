Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 19-23 sierpnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Rośliny oleiste: Projekt noweli o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, który ma na celu objęcie mechanizmem naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych całego wolumenu roślin oleistych wprowadzanych do obrotu, trafił do konsultacji i uzgodnień. Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Branża piwna i chmielarska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zbadał charakterystykę, relacje i poziom konkurencji w polskiej branży piwnej i chmielarskiej i ocenił, że jej największymi problemami są: rozdrobnienie plantatorów i słabo rozwinięte przetwórstwo chmielu. W raporcie z badania, oprócz diagnozy, znalazły się rekomendacje dla branży w tym m.in. zwiększenie areału upraw chmielu czy wypracowanie wspólnej polityki dotyczącej budowy polskiej marki, wsparcie promocji i sprzedaży polskich odmian chmielu czy piw na arenie międzynarodowe. W „Raporcie z badania krajowego rynku piwa i chmielu” większość browarów podkreśliła intensywność konkurencji na krajowym rynku chmielu, zaś polski rynek chmielu i piwa funkcjonuje w formule plantator – pośrednik lub przetwórca – producent piwa.

E-commerce: Rynek e-commerce będzie wart 192 mld zł w 2028 r. i ma rosnąć 8% średniorocznie (CAGR) – do 140 mld zł w 2024 r. i 152 mld zł w 2025 r. oraz 165 mld zł w 2026 r. i 178 mld zł w 2027 r., wynika z raportu Strategy& w Polsce działającej w ramach PwC. Poszczególne kategorie w prognozowanym okresie 2024-2028 wzrosną o między 28% a 60%.

Wsparcie unijne dla przetwórstwa: Resort rolnictwa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 21 sierpnia 2024 r. Głównym celem proponowanej zmiany ww. rozporządzenia jest wydłużenie maksymalnego terminu realizacji przedsięwzięć dla MŚP prowadzących działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury do 31 marca 2026 r.

Pfeifer & Langen Polska: W cukrowniach spółki w Glinojecku, Gostyniu, Miejskiej Górce i Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła się kampania buraczana. Tegoroczna kampania rozpoczyna się wcześniej niż w ub.r. za sprawą buraków cukrowych, które obrodziły – szczególnie w rejonie Wielkopolski – a korzystne warunki pogodowe wpłynęły na to, że plony buraków w 2024 r. będą wyższe niż szacowano podczas kontraktacji.

Wsparcie dla rolników: Do 20 września, a nie jak planowano do 22 sierpnia, można się starać o wsparcie na Rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Warunki przyznawania pomocy nie zmieniły się. Do składania wniosków ARiMR zaprasza rolników, którzy zajmują się produkcją ekologiczną lub rozpoczynają działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw. Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w wysokości 120 tys. zł. Dotychczas złożono 192 wnioski o wsparcie w wysokości 23 mln zł.

Import miodu z Ukrainy: Komisja Europejska uruchomiła 21 sierpnia tzw. automatyczny mechanizm ochronny z rozporządzenia 2024/1392 ws. ATM w imporcie miodu z Ukrainy, ze względu fakt, że import miodu z Ukrainy do UE przekroczył wielkość progową, która wynosi 44 417,56 ton. Do końca 2024 r. w imporcie miodu z Ukrainy będzie obowiązywało unijne cło erga omnes. Od 1 stycznia do 5 czerwca 2025 r. w imporcie miodu z Ukrainy będzie natomiast obowiązywał bezcłowy TRQ w wysokości 18 507,32 ton. W razie osiągnięcia tej wielkości Komisja Europejska powinna ponownie uruchomić automatyczny mechanizm ochronny, tj. wprowadzić unijne cło erga omnes.

Alkohole mocne: 20 sierpnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2024 poz. 217), które wprowadza zmiany w zasadach informowania konsumentów na temat napojów alkoholowych. Po 20 sierpnia 2024 r. by użyć nazwy „nalewka”, produkt musi spełniać wymagania dla napoju spirytusowego oraz: nie może być barwiony, aromatyzowany i nie można dodawać do niego soku owocowego, zagęszczonego soku owocowego lub wyrobów winiarskich; macerowanie musi odbywać się przez co najmniej 15 dni i skutkiem tej maceracji jest uzyskanie przez ten napój spirytusowy dominującego smaku pochodzącego z macerowanego składnika. Kolejną zmianą jaką wprowadza rozporządzenie jest wprowadzenie wymogu podawania rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu oferowanego do sprzedaży w gastronomii. Obowiązek wskazywania zawartości alkoholu będzie odnosił się do napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowych i nie będzie dotyczył napojów alkoholowych w postaci drinków lub koktajli, przygotowanych na miejscu, na życzenie klienta.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK): Spadł o 1,9 pkt proc. m/m i wyniósł minus 15,9 pkt w sierpniu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Sprzedaż detaliczna: (w cenach stałych) wzrosła o 4,4% r/r w lipcu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1,9%. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w lipcu br. z 7,9% przed rokiem, podał GUS. Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 16,7% w ujęciu miesięcznym.

Zakupy do szkoły: Na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2024/2025 trzeba przeznaczyć od 350 zł do przeszło 1000 zł, wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów rankomat.pl. Rządowy program 300+ pomaga głównie rodzicom najmłodszych uczniów. Rodzice starszych dzieci muszą sięgnąć do własnego portfela, podkreślono.

Automaty paczkowe: Trzy czwarte ankietowanych Polaków (76,2%) odbiera produkty zakupione w internecie za pośrednictwem automatów paczkowych, a 83,1% postrzega automaty paczkowe jako najlepszą opcję dostawy, wynika z badania Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR.

Średnia wartość koszyka zakupowego: Wzrosła o 0,21% r/r i o 1,64% m/m i wyniosła 301,22 zł w lipcu, wynika z danych ASM Sales Force Agency. Z lipcowego badania wynika, że na pozycji lidera najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan.

E-commerce: Zadłużenie sklepów internetowych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) wynosi 131,61 mln zł, co jest wynikiem nieopłacenia 22 305 zobowiązań przez 4809 firm, Wynika z danych KRD. Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł do zwrotu.

Wyroby nikotynowe: Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie prawnego unormowania maksymalnej zawartości nikotyny lub jej pochodnych w saszetkach nikotynowych i innych wyrobach nikotynowych, wynika ze stanowiska resortu do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Papierosy: Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy, wynika ze stanowiska resortu do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zatory płatnicze: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął 10 postępowań w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych swoim dostawcom przez spółki: Coca Cola HBC Polska, Delpharm Poznań, DOZ SA Direct sp.k., Emerlog, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Padma, Przedsiębiorstwo Budowlane Granit, Suder & Suder, Teva Pharmaceuticals Polska i Track Tec Koltram, podał Urząd.

Obiekty handlowe: W Polsce powstało 15 nowych obiektów handlowych powyżej 5 000 m2 GLA, a kolejne 5 zostało rozbudowanych lub zmodernizowanych w I poł. 2024 r. Ich łączna powierzchnia handlowa wyniosła blisko 190 tys. m2 GLA, wynika z danych zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). Całkowita powierzchnia polskich obiektów handlowych powyżej 5 000 m2 GLA na koniec czerwca br. przekroczyła 13,5 mln m2.

E-commerce: Każdy użytkownik internetu choć raz zrobił zakupy w sieci, a 37% zaopatruje się w ten sposób 5 razy w miesiącu i więcej, wynika z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” Izby Gospodarki Elektronicznej opracowanego przez Mobile Institute. Rosnące zainteresowanie tą formą zakupów nie przekłada się na kondycję finansową e-sklepów. Wyniki tegorocznego raportu e-izby pokazują, że handel elektroniczny w Polsce cieszy dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. 77% ankietowanych dokonało ostatniego zakupu w Internecie, a 23% poszło do sklepu stacjonarnego. 87% pytanych robiło zakupy w e-sklepach w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

ROZWÓJ BIZNESU

T-pizza: T-pizza, która przed trzema laty przejęła właścicielsko polskie aktywa globalnej marki Telepizza, planuje osiągnięcie liczby 100 lokali w Polsce do końca 2027 r., podała spółka. Zdecydowana większość z działających obecnie 60 lokali działa w formie franczyzy, ale to nie jedyny model organizacyjno-finansowy, jaki spółka oferuje swoim partnerom.

Dino Polska: Podtrzymało, że planuje tegoroczne nakłady inwestycyjne na ok. 1,5-1,6 mld zł oraz plan zwiększenia liczby nowych sklepów o niskich kilkanaście procent w 2024 r., podała spółka.

Dino Polska: Spodziewa się, że polityka cenowa Grupy w obliczu konkurencji cenowej może ograniczać zdolność Grupy do poprawy marży brutto na sprzedaży, a przez utrzymującą się deflację cen wielu towarów oferowanych w sklepach Dino, ograniczać wzrost sprzedaży LfL w II półroczu 2024 r. do poziomu średniego jednocyfrowego, podała spółka.

Dino Polska: Odnotowało 347,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 362,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 421,73 mln zł wobec 482,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 520,64 mln zł wobec 571,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 243,01 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 6 548,68 mln zł rok wcześniej.

Kompania Piwowarska: Rozpoczęła budowę nowego magazynu wysokiego składowania w swoim poznańskim browarze, a projekt – którego koszt wyniesie 200 mln zł – stanowi największą inwestycję w logistykę w historii firmy, podała spółka. Obiekt zostanie uruchomiony w 2026 r.

Drogerie dm: Szykują się do debiutu w Warszawie na jesieni, a pierwszą lokalizacją będzie Centrum Łopuszańska 22; wcześniej jednak mieszkańcy woj. mazowieckiego będą mogli zrobić zakupy w podwarszawskim Mysiadle, podała spółka. Do końca br. dm chcą mieć łącznie ok. 50 drogerii w Polsce, w tym kilka w woj. mazowieckim.

Marketplace Erli: Przekroczył próg 4 mln zarejestrowanych klientów, podała spółka.

Sfinks Polska: Zawarł umowę masterfranczyzy dotyczącą rozwoju sieci restauracji „Sphinx” na terytorium Egiptu i Arabii Saudyjskiej z firmą GRG for Development and Projects Management Egyptian Shareholding Company z siedzibą w Kairze (GRG), która ma obowiązywać przez okres 10 lat, podała spółka.

Sonko: Euricom S.p.A. – globalny producent ryżu z siedzibą we Włoszech – zawarł wiążące umowy nabycia Sonko sp. z o.o., podał Euricom. Transakcja podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, zaznaczono. W ramach transakcji Euricom nabędzie cały kapitał zakładowy Sonko od Oshee Polska sp. z o.o. z zamiarem zainwestowania zarówno w fabrykę, jak i markę poprzez rozszerzenie oferty przekąsek na rynku. Dzięki temu przejęciu Euricom stanie się jednym z najważniejszych graczy w sektorze zdrowych przekąsek w UE.

Eurocash: Rada nadzorcza podjęła uchwałę, że dywidenda za rok 2023 w kwocie 100 197 565,92 zł zostanie wypłacona 22 listopada 2024 r., podała spółka. Dłuższy niż w poprzednich latach okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy – ustalony na 23 sierpnia 2024 r.) oraz dniem wypłaty dywidendy jest związany z wykorzystaniem sezonowości działalności Eurocash, która charakteryzuje się wyższymi przepływami pieniężnymi w III kwartale roku, w celu optymalizacji poziomu zadłużenia finansowego i związanych z tym kosztów finansowych.

Ovostar Union: Akcjonariusze ogłosili przymusowy wykup pozostałych 217 039 akcji Ovostar Union, stanowiących 3,617% kapitału i głosów, po cenie 70 zł za sztukę, podali żądający i podmiot pośredniczący – Ipopema Securities. Podmiotami dokonującymi przymusowego wykupu akcji są: Prime One Capital Limited, Allied World National Assurance Company, Resolution Group Reinsurance (Barbados) Limited, Wentworth Insurance Company Limited, Colonnade Insurance S.A., Zenith Insurance Company, Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A., Odyssey Reinsurance Company.

Mex Polska: Otworzyła dwa nowe lokale własne Grupy: „Chicas&Gorillas” oraz nowy koncept Grupy – „Spoko Taco”, czyli lokal z segmentu street food z kuchnią meksykańską, podała spółka. Grupa zarządza obecnie 50 lokalami gastronomicznymi w ramach sześciu brandów.

Aldi: 21 sierpnia otwarto trzy nowe sklepy Aldi: w Malborku, Olsztynie i Łodzi. Łącznie sieć będzie dzięki temu posiada 324 placówki w skali kraju. Z okazji otwarcia na klientów czekają degustacje i specjalne promocje.

Jula: Szwedzka sieć multimarketów 22 sierpnia 2024 r. otworzyła pierwszy sklep w woj. lubuskim, a 21 w Polsce i 140 globalnie w BIG Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim. „Gorzów Wielkopolski jest pierwszym sklepem w województwie lubuskim i mam nadzieję zwiastunem kolejnych naszych placówek na tym obszarze” – powiedział Country Operations Manager Jula Poland Arnold Brzeziński, cytowany w komunikacie. Jula w Gorzowie Wlkp. ma powierzchnię 2400 m2, w tym powierzchnię sprzedaży 1840 m2.

Popeyes: Sieć, która ma swoje restauracje w czterech miastach Polski (Wrocław, Szczecin, Poznań i Warszawa), otworzy restaurację w Gdyni w Centrum Handlowym Gdynia Riviera.dm: Sieć zadebiutowała 22 sierpnia w nowym mieście – w Gorzowie Wielkopolskim. To 32. sklep dm w Polsce i 1. w województwie lubuskim.

Sfinks Polska: Sieć SPHINX, należąca do Grupy Sfinks Polska, ma nową restaurację w Poznaniu. Ósmy poznański lokal marki działa w Galerii Pestka przy al. Solidarności 47 i jest prowadzony przez franczyzobiorcę. Grupa planuje dalszą ekspansję w Wielkopolsce.

Costa Coffee: Kawiarnie Costa Coffee w Polsce, do tej pory prowadzone jako lokale własne, po objęciu w 2023 r. masterfranczyzy Costa Coffee przez Lagardère Travel Retail w Polsce coraz częściej działają w systemie agencyjnym – analogicznie do pozostałych marek w portfolio operatora. Plan zakłada, że do końca tego roku 75%. kawiarni należących do największej sieci w Polsce będzie prowadzonych przez agentów. W pierwszej kolejności na model agencyjny przeszły cztery kawiarnie testowe, następnie w proces transformacji zostały włączone miasta, w których Costa Coffee ma jeden, dwa lub kilka lokali, a pierwsza Costa Coffee, która przeszła na model agencyjny, była kawiarnia na dworcu PKP w Poznaniu. Zmiana miała miejsce pod koniec czerwca ub.r. Obecnie 59 kawiarni Costa Coffee jest prowadzonych przez agentów.

SVI: Spółka Smart Vegetables Innovations (SVI), specjalizująca się w innowacyjnej produkcji sałat i ziół w systemie hydroponicznym, dostarczyła w 2023 roku 7,4 mln sztuk produktów do sieci handlowych. Oznacza to, że poziom sprzedaży zrealizowanej przez firmę w 2023 roku wzrósł o 85% r/r.

RODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Aldi: Uruchomiła na 22 parkingach swoich sklepów publiczne ładowarki dla aut elektrycznych AC GreenWay o mocy do 11 kW, a w ramach współpracy z GreenWay Polska 284 placówki Aldi w Polsce będą wyposażone w punkty ładowania elektryków do końca 2024 roku, podała sieć.

Carrefour Polska: Zakończył budowę kolejnych 13 instalacji fotowoltaicznych na dachach swoich sklepów, podała spółka. Całkowita moc nowych paneli wynosi blisko 650 kWp, a energia pochodząca ze słońca pozwoli sieci na zasilenie sklepów, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o ponad 448 ton rocznie. Dostawcą rozwiązania jest EDP Energia Polska. Do końca tego roku Carrefour będzie posiadał łącznie 35% sklepów w Polsce wykorzystujących rozwiązania fotowoltaiczne.

Żabka: Wprowadziła nowy program „Bezpieczny Start” skierowany do osób, które rozważają otworzenie własnej firmy, podała spółka. Uczestnictwo w programie trwa od 2 do 4 tygodni. W tym czasie adepci poznają realia pracy franczyzobiorcy, dzięki czemu są lepiej przygotowani do podjęcia współpracy z siecią, podkreślono.

PepsiCo: Hertz Polska oraz PepsiCo Polska podjęły współpracę na rzecz elektryfikacji floty w polskim oddziale amerykańskiego koncernu spożywczego. Hertz Polska umożliwił pracownikom PepsiCo przetestowanie we własnym środowisku firmowym aut zasilanych prądem. Test odbył się w fabryce PepsiCo w Świętem k. Środy Śląskiej, a w jazdach testowych wzięło udział 25 pracowników. Testowane przez Pepsico elektryki w ciągu 6 tygodni pokonały łącznie 16 tys. kilometrów ze średnim zużyciem prądu na poziomie 16 kWh.

Źródło: ISBnews