Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 26-30 lipca br.

Klabater: Spółka ustaliła datę premiery gry „May’s Mysteries: the Secret of Dragonville” na platformie Nintendo Switch na 26 sierpnia 2021 r. Tytuł dotychczas był dostępny na PC oraz Nintendo DS, a Klabater odpowiada za działania związane z portem oraz wydaniem „May’s Mysteries: the Secret of Dragonville” na konsolę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Woodland Games: Spółka jest na etapie finalizowania dokumentu informacyjnego i liczy na debiut na NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes Paweł Kozakowski.”Jesteśmy na etapie finalizowania dokumentu informacyjnego, który wyślemy w najbliższym czasie. Liczymy na debiut na NewConnect jeszcze w tym roku” – powiedział ISBtech Kozakowski. Źródło: ISBtech

Render Cube: Spółka uplasowała wszystkie akcje oferowane w ramach I transzy emisji akcji serii C, skierowanej do większych inwestorów indywidualnych. Transza obejmowała 12 950 akcji, a cena emisyjna wyniosła 150 zł. 27 lipca rozpoczęły się zapisy w transzy prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl, która obejmie także 12 950 akcji w tej samej cenie emisyjnej. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G i H. Źródło: ISBnews

Lichthund: Niezależne studio tworzące gry komputerowe – rozważa debiut na NewConnect w przyszłym roku. W drugim kwartale 2021 r. Lichthund pozyskał 2,1 mln zł z emisji akcji serii B. Środki przeznaczone będą m.in. na rozbudowę zespołu produkcyjnego i działania marketingowe związane komercjalizacją projektów studia. Źródło: ISBnews

Pyramid Games: Spółka ma umowę z GOG sp. z o.o. na dystrybucję gry „Occupy Mars: The Game” na platformie gog.com. Gra będzie dystrybuowana na platformie równolegle do innych platform dystrybucji cyfrowej przez okres 2 lat od premiery, której data zostanie ustalona w późniejszym terminie. Źródło: ISBnews

Games Operators: Gra „Natural Instincts”, która miała premierę na platformie Steam 22 lipca 2021 r. została sprzedana w liczbie 3,5 tys. sztuk, podała spółka. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 350 tys. zł i został zwrócony w 33% w przeciągu 3 dni sprzedaży w sklepie Steam. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem graczy, o czym świadczą wystawione przez nich w sklepie Steam oceny na poziomie „pozytywne”, tj. 86% pozytywnych recenzji. Źródło: spółka

Shockwork Games: Gra „Nadir” została udostępniona na platformie itch.io. odpłatnie, w formule „early access” i będzie aktualizowana regularnie, aż do czasu pełnej premiery na platformach Steam i Switch, co powinno nastąpić w III kwartale br., podała spółka. Źródło: spółka

Shockwork Games: Wersje gry „Alder’s Blood” przeznaczone na platformy PS4 i Xbox One przeszły pomyślnie proces certyfikacji, podała spółka. Obecnie wydawca ustala dokładny termin premier obu wersji gry, przy czym premiery te będą miały miejsce w III kwartału 2021 roku. Shockwork Games przypomina, że wszelkie koszty portowania gry na platformy PS4 i Xbox One ponosi wydawca gry, a spóła będzie miała udział w przychodach z tytułu dystrybucji gry Alder’s Blood na tych platformach. Źródło: spółka

Drageus Games: Spółka otrzymała informację o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry „Mini Madness” na platformę Steam na 30 lipca 2021 r. Źródło: spółka

United Label: Spółka zawarła kolejną umowę na produkcję gry ze studiem Odd Bug Studio Ltd. z siedzibą w Manchesterze w Anglii. Odd Bug Studio Ltd. jest odpowiedzialne za produkcję gry „Tails of Iron”, największy dotychczas projekt wydawniczy spółki, której globalna premiera odbędzie się17 września 2021 r. Na podstawie umowy Odd Bug Studio stworzy kolejną grę, która zostanie wydana przez spółkę. Źródło: spółka

Render Cube: Debiut gry „Medieval Dynasty” w pełnej wersji nastąpi 23 września 2021 roku, po 12-miesięcznej obecności we wczesnym dostępie. Premierze towarzyszyć będzie największa z dotychczasowych aktualizacji, która poza licznymi dodatkowymi elementami i usprawnieniami, zaoferuje również opcjonalny tryb dodający do gry grasujących w niej bandytów. Liczba graczy oczekujących na tytuł Medieval Dynasty wynosi ponad 850 tys. Źródło: spółka

Dark Point Games: Developer gier planujący debiut na rynku NewConnect, ujawnił szczegóły swojej pierwszej produkcji. „Achilles: Legends Untold” będzie grą action-RPG, czerpiącą inspiracje z serii Dark Souls oraz mitologii greckiej. Tytuł zadebiutuje w I kw. 2022 roku w Steam Early Access. Źródło: spółka

Noobz from Poland: Spółka rozpoczyna etap prac koncepcyjnych nad kolejną częścią dobrze znanej autorskiej produkcji „Total Tank Simulator”, która spotkała się z pozytywnym odbiorem graczy i sprzedała się w liczbie ponad 100 tys. egzemplarzy. Na obecnym etapie spółka określi główne mechaniki gry, kierunek artystyczny projektu i wstępne studium jego wykonalności. Zakończenie prac koncepcyjnych przewidziane jest w IV kw. br. Źródło: spółka

Asmodev: Deweloper gier tworzący produkcje o oryginalnej mroczno-romantycznej tematyce, zgłosił dema „Priest Simulator”, „Mercyful Flames” oraz „Booze Master” na październikowe wydarzenie Valve. Odbędzie się ono 1-7 października, a jego uczestnicy będą mieli możliwość odkrycia i zapoznania się z wersjami demonstracyjnymi gier żywieckiego studia. Źródło: spółka

United Label: Gra „Eldest Souls” 29 lipca zadebiutowała na PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. Produkcja jest dostępna w cenie 19,99 USD/EUR na całym świecie, w tym w Polsce za ok. 80 zł. Jest to pierwsza z dwóch multiplatformowych premier wydawcy w tym roku. 17 września do rąk graczy trafi „Tails of Iron”. Źródło: spółka

Polyslash: Spółka opublikowała pierwszy teaser zapowiadający najnowszą produkcję studia – „Tribe: Primitive Builder”. Zapowiedź przybliża graczom świat prymitywnej wioski, w której budowniczego wcielą się podczas rozgrywki. Jednocześnie zarząd spółki poinformował o zbliżającym się rozpoczęciu prac nad wersją beta gry. Źródło: spółka

CD Projekt: Gra mobilna „Wiedźmin: Pogromca potworów” został pobrany w wersji na Androida już ponad 1 mln razy. Źródło: Android

BoomBit: Pracuje nad około 40 nowymi grami hypercasual łącznie w trzech segmentach. W ciągu najbliższych tygodni wyłoni się kilka, które będzie mógł skalować. BoomBit rozmawia o powołaniu kilku kolejnych wspólnych spółek z innymi producentami gier. Jednym z projektów joint venture jest MoonDrip, w którym spółka posiada 50 proc. udziałów, a pozostałe należą do Stefana Wanga, twórcy hitu „Archero”. Joint venture to w pewnym sensie sposób spółki na „przejęcia”. Grupa nie planuje tradycyjnych akwizycji. Zarząd spółki jest „pozytywnie nastawiony do tegorocznych wyników”. Źródło: BDM

BoomBit: Spółka ocenia, że obecnie najistotniejszym zagrożeniem dla branży gier mobilnych jest zmiana polityki prywatności Apple. To bardzo świeża zmiana i rynek dopiero stabilizuje się, firmy dostosowują się do nowych warunków. Wskaźnik wdrożenia iOS 14.5 wynosi obecnie 70-80%, czyli jest prawie pełny, ponieważ zawsze część użytkowników pozostaje przy starszych wersjach oprogramowania. Udział osób, które zgadzają się udostępniać swoje dane w grach BoomBitu, wynosi 39% i jest wyższy niż średnia rynkowa. Po zmianie, wpływy spółki z reklam na iOS spadły, ale pojawiło się więcej przychodów z urządzeń systemu Android. Źródło: BDM

Crimson Lion Entertainment: Ogłosił nową grę „Rescue Operations Simulator”. Źródło: spółka

Bloober Team: Rozwija uniwersum swojego najpopularniejszego tytułu – bestsellera The Medium – dzięki czemu już niedługo zostanie on zaadaptowany na potrzeby gry planszowej. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydanie produkcji będzie studio Three Headed Monster. Źródło: spółka

Console Labs: Na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S zadebiutowała gra Madness Beverage – polski FPS osadzony w klimacie science fiction. Bliska współpraca Console Labs z firmą Microsoft pozwoliła na wydanie gry jako czasowego tytułu ekskluzywnego dla tej platformy. Console Labs na początku lipca złożyła Dokument Informacyjny do GPW w Warszawie i w II połowie tego roku planuje zadebiutować na NewConnect. Spółka do końca roku planuje zrealizować jeszcze 14 nowych portów na różne konsole. Źródło: spółka

7Levels: Gra logiczna inbento zadebiutowała na platformach Xbox One oraz Xbox Series X|S. Tytuł dotychczas był dostępny na platformach mobilnych oraz na Nintendo Switch. Źródło: spółka

Bloomer Team: Zgromadzenie wspólników spółki zależnej – Feardemic podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez ustanowienie 1 449 nowych udziałów Feardemic, w ramach którego Bloomer Team objął 1000 udziałów Feardemic za kwotę 4 900 000 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Bloomer Team będzie posiadał 3540 udziałów Feardemic, stanowiących 88,74% udziałów.

Źródło: ISBnews