Największą średnioroczną stopą wzrostu na rynku gamingu w Polsce odznaczać się będzie segment gier na konsole (CAGR 2024-2029: 7,5%), którego udział w wydatkach na gry przewyższy udział PC-ów na koniec tego okresu, prognozuje firma badawcza PMR. Według PMR w 2023 r. wydatki ponoszone na gry wideo w Polsce wzrosły o 13% r/r do 6,5 mld zł.

„Największy udział w strukturze wydatków na gry wideo w Polsce nadal stanowią gry mobilne, społecznościowe i przeglądarkowe, do czego w znaczącym stopniu przyczynia się popularność urządzeń mobilnych czy powszechny dostęp do internetu. Ciekawym aspektem są także gry free-to-play z opcją mikropłatności” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Rynek używanego sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”.

„Natomiast w kolejnych latach największą średnioroczną stopą wzrostu odznaczać się będzie segment gier na konsole (CAGR 2024-2029: 7,5%). Na koniec prognozowanego okresu udział segmentu konsol w wydatkach na gry przewyższy udział PC-ów. Konsole konsekwentnie zwiększają zasięgi. Istotnym czynnikiem jest dostępność, rozumiana jako relatywnie niski koszt początkowy, który gracz musi ponieść. Rynek gier na konsole napędzany jest stosunkowo wysokimi cenami samych gier i rosnącą popularnością konsol przenośnych” – czytamy dalej.

Obecnie najwięcej internautów grających w gry wideo w Polsce wybiera gry mobilne, jednak to gry na konsole zanotowały w 2023 r. największy wzrost rok do roku (blisko 10%), podkreśliła firma.

„Dane PMR pokazują, że ponad połowa grających w gry na różnych urządzeniach (komputery, konsole, smartfony) płaci za gry i dodatki do gier” – czytamy dalej.

Z badania PMR wynika także, że w gry mobilne internauci najczęściej grają codziennie lub prawie codziennie, w gry na PC kilka razy w tygodniu, a w gry na konsole kilka razy w miesiącu.

Źródło: ISBnews