Synektik zakłada utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu EBITDA w kolejnych okresach, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

„Zakładamy utrzymanie dynamiki w kolejnych okresach, mimo rosnącej bazy” – powiedział Korecki podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, rosły będą także tzw. przychody powtarzalne, czyli ze sprzedaży instrumentów lub kontraktów serwisowych.

„W poprzednim roku przychody powtarzalne stanowiły ok. 30% całości przychodów, chcemy dojść do ok. 50% i oceniam, że to będzie możliwe w kolejnych latach” – dodał wiceprezes.

Spółka patrzy z optymizmem na sprzedaż systemów robotycznych da Vinci i ocenia, że w tym roku obrotowym ich sprzedaż przekroczy zakładane 22 systemy.

„W tym roku trzy ośrodki będą miały po dwa systemy, myślę, że w tym roku poinformujemy także o pierwszym ośrodku, który będzie miał trzy systemy da Vinci. Oceniamy, że w ciągu kolejnych dwóch lat duża liczba ośrodków będzie posiadała po 2-3 systemy, ze względu na zajętość pierwszego systemu. Jesteśmy pewni, że także liczba zabiegów będzie utrzymywała wysoką dynamikę” – powiedział Korecki.

„Tylko w obecnym kwartale uczestniczymy w czterech postępowaniach i będzie jeszcze kilka nowych, nie licząc już zawartych umów” – podsumował.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews