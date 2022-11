Aplisens odnotował 8,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,86 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 11,69 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,99 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 32,16 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 18,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 107,72 mln zł w porównaniu z 89,61 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 29,28 mln zł wobec 22,98 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zarówno w trzecim kwartale tego roku jak i w pierwszych dziewięciu miesiącach zanotowaliśmy najlepsze wyniki w naszej historii, pomimo wciąż bardzo trudnego otoczenia rynkowego. Było to możliwe dzięki zwiększeniu efektu skali grupy oraz szybkiemu dostosowaniu się do warunków inflacyjnych. Na bieżąco udało nam się aktualizować cennik naszych wyrobów, nadal sprzyjał nam w sprzedaży eksportowej kurs EUR/PLN, a do produkcji wykorzystywaliśmy jeszcze zapasy materiałów zakupionych w poprzednich kwartałach po niższych cenach” – powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach br. eksport stanowił 65% łącznych przychodów, a w samym trzecim kwartale 67,5%. Nadal największym rynkiem pod względem sprzedaży pozostaje Polska (37,4 mln zł – wzrost o 17,2% r/r). Na rynkach WNP grupa zanotowała wzrost obrotów do 33,8 mln zł (+24,5% r/r), w Unii Europejskiej do 27,6 mln zł (+19,3% r/r) a na pozostałych rynkach do 8,8 mln zł (+20,3% r/r).

„Najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem są rynki pozaeuropejskie, a działania marketingowe prowadzone w ostatnim czasie oraz słabość konkurencji przyczyniły się do zdobycia tych sektorów. Od niedawna zaczęliśmy sprzedaż do Egiptu, do którego powróciliśmy po wielu latach przerwy wywołanej zmianami politycznymi, natomiast innym ciekawym rynkiem jest rynek hinduski z którego dynamicznie zaczęły spływać zamówienia w ostatnich miesiącach. Kolejnym krajem do którego dynamicznie rośnie sprzedaż wyrobów APLISENS jest USA, a umożliwiły to certyfikaty uzyskane przed rokiem dopuszczające nasze produkty na rynki USA i Kanady” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 17,72 mln zł wobec 13,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews