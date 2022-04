CD Projekt odnotował 208,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1150,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 232,9 mln zł wobec 1157,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 888,17 mln zł w 2021 r. wobec 2138,88 mln zł rok wcześniej.

„Suma przychodów ze sprzedaży segmentu CD Projekt Red wyniosła w 2021 r. 701 739 tys. zł i była o 63,0% niższa od wartości wypracowanej w 2020 r. Różnica pomiędzy bieżącym a poprzednim rokiem jest wynikiem premierowej sprzedaży gry 'Cyberpunk 2077′ wydanej w czwartym kwartale 2020 r. W porównaniu do roku 2019, to jest ostatniego roku obrotowego przed premierą Cyberpunka, Przychody ze sprzedaży CD Projekt Red w 2021 r. były wyższe o 332 407 tys. zł, to jest o 90%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży segmentu GOG.com w 2021 r. wyniosły 199 983 tys. zł i były o 41,8% niższe od wartości wypracowanej w 2020 r. Spadek wartości przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do okresu porównawczego spowodowany był głównie rekordowym, związanym z premierą gry „Cyberpunk 2077”, poziomem sprzedaży w 2020 r. W odniesieniu do 2019 r. w okresie sprawozdawczym spółka wykazała wzrost przychodów ze sprzedaży o 23,3%, podano także.

„Pomimo wypłaty najwyższej w naszej historii dywidendy w wysokości ponad 500 mln zł i realizacji dalszych prac nad wydanymi i nowymi grami, na koniec ubiegłego roku stan naszych rezerw finansowych w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wzrósł o blisko 280 mln złotych. W ostatnich latach zbudowaliśmy solidne zaplecze finansowe, które wspiera naszą niezależność i zabezpiecza możliwość dalszego rozwoju grupy” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 240,11 mln zł wobec 1 128,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, obecnie trwają prace nad „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews