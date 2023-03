Develia zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej z 2018 r., na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji obligacji z 400 mln zł do 600 mln zł, podała spółka. Na mocy aneksu do umowy przystąpiło Biuro Maklerskie mBank jako dodatkowy dealer oprócz mBanku.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews