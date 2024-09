Erbud odnotował 8,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 3,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,65 mln zł wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 689,2 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 861,61 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2024 r. spółka miała 5,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,92 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 333,47 mln zł w porównaniu z 1 582,19 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 32,35 mln zł wobec 28,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Grupa Erbud osiągnęła w pierwszym półroczu 2024 r. 1,33 mld zł przychodów, wobec 1,58 mld zł rok wcześniej (-15,8 % r/r). Jednocześnie spółka wypracowała 101,6 mln zł marży brutto na sprzedaży, przy 120,5 mln zł w tym samym okresie 2023 r. EBITDA Grupy sięgnęła 32,3 mln zł i była nieco ponad 4 mln zł wyższa od zanotowanej w pierwszej połowie 2023 r. Wynik operacyjny Grupy w raportowanym okresie wzrósł o 15% do 11,7 mln zł w stosunku do tego okresu 2023 r. Zysk netto [ogółem] ukształtował się zaś na poziomie 0,6 mln zł, wobec 4,7 mln zł straty netto w analogicznym czasie 2023 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Największym wsparciem dla wyników Grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. był segment OZE, za który odpowiada wykonawczo-deweloperska Grupa Onde. Obszar ten miał niemal 280 mln zł przychodów oraz 33 mln zł EBITDA. Osiągnięcie tak dużej zyskowności to głównie zasługa dynamicznie rozwijanej działalności deweloperskiej. Onde w pierwszym półroczu sprzedało cztery projekty OZE o mocy 60 MW. Spółka zapewniła sobie jednocześnie zlecenia na wykonawstwo sprzedanych farm o wartości ponad 160 mln zł, podano także.

„Strategiczna decyzja Onde o zbudowaniu 'nogi’ deweloperskiej była strzałem w dziesiątkę. Przynosi ona doskonałe efekty dla samej spółki, jak i wymierne korzyści całej Grupie Erbud, co widać choćby w wynikach tego półrocza. W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy portfel projektów własnych z 829 MW do ponad 1 GW. W tym roku Onde planuje budowę, lub jej rozpoczęcie, 1-2 projektów; w 2025 r. może to być nawet kilka budów o łącznej mocy ponad 200 MW. Co więcej, spółka intensywnie pracuje nad optymalizacją wielu projektów, które są już w jej portfolio. Dzięki hybrydyzacji i przewymiarowaniu może uzyskać dodatkowe kilkaset megawatów niemalże bezkosztowo” – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.

I półrocze było również udane dla segmentu budownictwa kubaturowego w kraju, podkreślił Erbud. Odnotował on 9,4 mln zł EBITDA przy 653 mln zł przychodu. Oznacza to istotną poprawę rentowności tej części biznesu Erbudu względem tego samego okresu w 2023 r., kiedy to znalazła się „lekko pod kreską”. Poprawę osiągnięto przy przychodach niższych o 100 mln zł.

„Rynek kubaturowy jest dość trudny w ostatnich miesiącach, bo wciąż nie widać wydatkowania środków z KPO. Chwilowa posucha sprawia, że firmy walczą o zlecenia, często znacznie zaniżając ceny. My, dzięki dużej dywersyfikacji, możemy podchodzić do przetargów z wycenami, które pozwalają na osiągniecie zadowalającej marży” – skomentował wiceprezes Jacek Leczkowski.

„Wciąż jednak pozostajemy konkurencyjni i zwiększamy kontraktowanie. W ciągu 6 miesięcy tego roku podpisaliśmy w kubaturze umowy warte ponad 923 mln zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2023 r., a w całej Grupie 2,2 mld zł, czyli o 30% więcej niż przed rokiem” – dodał.

Jeśli chodzi o segment usług serwisowych dla przemysłu, z którym Grupa Erbud wiąże spore nadzieje, to zanotował on pozytywne półrocze, wypracowując łącznie w kraju i zagranicą około 5,5 mln zł EBIT, przy nieco ponad 250 mln zł sprzedaży, podkreślono.

„Spółka MOD21 z kolei, produkująca moduły z drewna, w pierwszym półroczu potroiła przychody względem analogicznego okresu 2023 r., wypracowując 34,2 mln zł. Ten nowy dla Grupy innowacyjny obszar aktywności jest coraz bliżej osiągnięcia zyskowności. Obecnie w portfelu spółki są zlecenia warte ok. 150 mln zł, z czego 100 mln zł ma być przerobione jeszcze w tym roku – co będzie oznaczać niemal trzykrotny wzrost sprzedaży rok do roku. Dodatkowo spółka rozszerza działalność o rynek polski. Do tej pory MOD21 całą swoją produkcję kierował na rynek niemiecki. To odpowiedź na presję czasową związaną z wydatkowaniem środków z KPO. Drewniane budynki modułowe są bowiem najlepszym sposobem na szybkie, efektywne i ekologiczne budowanie, warto więc zmienić swoje podejście do tej technologii” – czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 18,04 mln zł wobec 9,53 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews