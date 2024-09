PCF Group zawarła umowę produkcyjno-wydawniczą (Master Services Agreement) z Krafton Inc. wraz z umową wykonawczą do niej, dotyczące współpracy w zakresie produkcji i wydania nowego trybu rozgrywki (mode) pod nazwą kodową Projekt Echo do istniejącej gry wideo wydawcy, podała PCF. Umowa przewiduje, że prace będą prowadzone w tzw. modelu work-for-hire, czyli pracy wykonywanej przez spółkę jako dewelopera na zlecenie i na rzecz wydawcy.

„Zawarcie umowy wydawniczej pozostaje w zgodzie z ogłoszoną przez spółkę w dniu 31 stycznia 2023 r. aktualizacją strategii spółki oraz grupy kapitałowej People Can Fly, zgodnie z którą jeśli pojawią się atrakcyjne możliwości współpracy z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire), wówczas spółka z nich skorzysta” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie PCF Group podjęła decyzję o zaniechaniu dalszych prac nad Projektem Red, który grupa zamierzała wydać w modelu z zewnętrznym wydawcą albo w modelu self-publishing.

„Zaniechanie prac nad Projektem Red jest wynikiem: (i) niepozyskania zewnętrznego wydawcy do dalszej realizacji tego projektu, przy jednoczesnym braku zdolności spółki do samodzielnego sfinansowania dalszych prac rozwojowych nad projektem w zamiarze wydania go w modelu self-publishing; oraz (ii) pozyskania przez spółkę nowego projektu do realizacji w modelu z zewnętrznym wydawcą […] (Projekt Echo), nad którym prace wymagają obecnie zaangażowania zespołu deweloperskiego dedykowanego dotychczas produkcji Projektu Red” – czytamy w osobnym komunikacie.

Postanowienie o zaniechaniu dalszych prac nad Projektem Red skutkuje utworzeniem na dzień 30 czerwca 2024 r. odpisu aktualizującego w wysokości 100% wartości poniesionych nakładów na Projekt Red oraz spisaniem wartości nakładów poniesionych na Projekt Red z ksiąg rachunkowych spółki w dniu podjęcia decyzji o zaniechaniu Projektu Red, podano także.

Dokonanie ww. odpisu wpłynie na:

– obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2024 r. oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie spółki na dzień 30 czerwca 2024 r. o kwotę 8 846 tys. zł, oraz

– obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2024 r. oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy na dzień 30 czerwca 2024 r. o kwotę 7 719 tys. zł.

Utworzenie odpisu aktualizującego ma charakter jednorazowy, niepieniężny i nie wpływa na wartość jednostkowego i skonsolidowanego wyniku EBITDA, dodano.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

