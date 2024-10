Green Zebras zadebiutowała na rynku NewConnect! Spółka koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych ekstraktów roślinnych do zastosowań w żywności, kosmetykach, weterynarii i farmacji.

Chcemy uwiarygodnić i przeprowadzić strategię wyjścia ze spółki, czyli każdy, kto zainwestował w spółkę, będzie miał możliwość spożytkowania swojej inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Dlatego właśnie tutaj jesteśmy i dlatego debiutowaliśmy na rynku NewConnect. Zajmujemy się dostarczaniem ciekawych, interesujących substancji aktywnych po to, żeby produkować na tej bazie produkty. Mogą to być produkty żywnościowe, mogą to być produkty kosmetyczne. Jesteśmy też obecni na rynku weterynaryjnym, a kolejny krok to farmacja

mówi Ewelina Pawlus-Czerniejewska, Prezes Zarządu, Green Zebras SA