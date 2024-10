Uwaga rynku walutowego w październiku skupi się na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (17.10), na którym – wbrew wcześniejszym oczekiwaniom – może dojść do kolejnej obniżki stóp procentowych, oceniają analitycy Ebury: Roman Ziruk, Matthew Ryan, CFA. Jeśli chodzi o listopadowe wybory prezydenckie w USA, według nich, rynki jak na razie dobrze radzą sobie z perspektywą politycznej niepewności.

Kluczowe punkty:

Kiepskie wskaźniki PMI prawdopodobnie przekonają EBC do cięcia w październiku.

Nadchodzą wybory prezydenckie w USA, ich wynik wciąż przypomina rzut monetą.

W październiku uwaga skupi się na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (17.10). Po wrześniowych wskaźnikach PMI zmieniliśmy zdanie co do tego, że EBC będzie trzymać się cięć raz na kwartał – obecnie spodziewamy się kolejnej obniżki o 25 pb. EBC ma tendencje do zwlekania zbyt długo z działaniem i sądzimy, że będzie szczególnie ostrożny, by nie popełnić tego błędu ponownie, szczególnie że większość wskaźników z bloku ma charakter wsteczny. Ostatnie doniesienia z gołębiego skrzydła Rady Prezesów potwierdzają ten pogląd i wzmocniły wyceny rynkowe, które obecnie niemal w pełni zakładają cięcie w tym miesiącu.

Powszechnie oczekuje się, że Bank Rezerwy Nowej Zelandii (09.10) ponownie obniży stopy procentowe, skala ruchu jest jednak niepewna. Uważamy, że może dojść do kolejnego cięcia, tym razem o 50 pb., szczególnie przez ostatni zawód danymi PKB. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Banku Kanady (23.10) – rynki stoją w rozkroku, a my obstawiamy obniżkę o 50 pb. Bank Japonii (31.10) nie powinien decydować się na zmiany, co wspiera naszym zdaniem ostatnia aprecjacja jena, która ogranicza zagrożenie inflacyjne.

Posiedzenia banków centralnych G10 (październik 2024)

Data Gospodarka Bank centralny Zmiana stóp oczekiwana przez Ebury 9 października Nowa Zelandia Bank Rezerwy Nowej Zelandii 50 pb. 17 października Strefa euro Europejski Bank Centralny 25 pb. 23 października Kanada Bank Kanady 50 pb. 31 października Japonia Bank Japonii Brak zmiany

Inwestorzy podejmujący decyzje na podstawie danych będą śledzić odczyty dotyczące amerykańskiego rynku pracy, szczególnie raport NFP za wrzesień (04.10), oraz aktywności gospodarczej w strefie euro i Chinach. Po kiepskich wskaźnikach PMI uwaga skupi się w większym stopniu na ich wstępnych odczytach dla strefy euro za październik (24.10), mimo że zostaną opublikowane już po decyzji EBC. Miesiąc domknie dynamika PKB w III kwartale (30.10), która potwierdzi lub rozwieje obawy rozbudzone przez wskaźniki PMI. W przypadku Chin inwestorzy skupią się jak zawsze na zestawie danych w połowie miesiąca (18.10) oraz wskaźnikach PMI (od NBS 31.10), a dodatkowo na dynamice PKB w III kwartale (18.10).

Jesteśmy również coraz bliżej wyborów prezydenckich w USA – zostało niewiele ponad miesiąc. Szala zwycięstwa przechyliła się nieznacznie na korzyść Harris, przewidzenie wyniku przypomina jednak nadal rzut monetą. Jak na razie rynki dobrze radzą sobie z perspektywą politycznej niepewności. Może się to jednak zmienić w tygodniach poprzedzających wybory, szczególnie jeśli sondaże będą wskazywać na zwycięstwo Trumpa. Były prezydent bez wątpienia wydaje się bardziej nieprzewidywalny i spodziewane jest, że jego kadencja będzie wiązać się z większą spośród dwóch możliwych scenariuszy zmiennością.

Źródło: ISBnews