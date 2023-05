Pharmena odnotowała 0,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,16 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,74 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 3,63 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa w pierwszym kwartale 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży o 30% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku. Udział sprzedaży krajowej stanowił 86% przychodu całkowitego, osiągając 33% wzrost sprzedaży vs pierwszy kwartał 2022 r. Rynek eksportowy odnotował wzrost przychodów o 15,5% vs 2022 r. i stanowił 14% ogólnej sprzedaży. Na osiągnięty wynik wpływ miały działania strategiczne sprzedażowo-marketingowe zmierzające do rozwoju obecnych i nowych kanałów dystrybucji. W pierwszym kwartale 2023 r. grupa kapitałowa powiększyła swoje portfolio w kategorii Hair Care o peeling trychologiczny dermena dedykowany dla poszczególnych segmentów rynku i kanałów dystrybucji. Spółka dominująca kontynuuje działania w obszarze nowych wdrożeń produktów dla różnych kanałów dystrybucyjnych i segmentów rynkowych. Grupa kapitałowa w pierwszym kwartale osiągnęła zysk operacyjny netto w wysokości 157 tys. zł, który był wyższy o 26,6% niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Pomimo istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży wpływ na osiągnięty zysk operacyjny, w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego, miały wyższe koszty sprzedaży i marketingu, w szczególności dot. promocji suplementów diety na rynku krajowym” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,02 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

Źródło: ISBnews