PKP Cargo odnotowało 47,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 71,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 31,5 mln zł wobec 71 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 152,4 mln zł wobec 104,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 166,3 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 996 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2022 roku utrzymywało się wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki, rosła produkcja przemysłowa i były to także główne czynniki wpływające na koniunkturę w towarowych przewozach kolejowych. Pozytywne trendy widać w wynikach finansowych i operacyjnych Grupy PKP Cargo, która w okresie styczeń-marzec odnotowała wyraźny wzrost przewozów i przychodów z umów z klientami w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Odnotowaliśmy również wzrost EBIDTA” – napisał prezes Dariusz Seliga w liście dołączonym do raportu.

Grupa PKP CARGO w okresie 3 miesięcy 2022 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 222,2 mln zł, tj. więcej o 5,3% r/r, podano także.

„Powyższe nakłady przeznaczone były na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe taboru P3), jak również wykazano prawa do użytkowania aktywów (głównie dotyczące najmu nieruchomości) wynikające z MSSF16” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 46,2 mln zł wobec 74 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2021 r. miała 4,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews