PMPG Polskie Media odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2024 roku wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,07 mln zł wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 2,61 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku w I poł. 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,62 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 22,75 mln zł rok wcześniej.

„Mniejsze przychody z reklam, które są efektem spowolnienia gospodarczego, zmobilizowały nas do wytężonej pracy nad optymalizacją kluczowych projektów biznesowych oraz nad wdrożeniem nowych, które szybko wygenerują szerokie zasięgi i w efekcie pozyskają nowych użytkowników i reklamodawców. Jednym z takich projektów zasięgowych jest, uruchomiony w marcu, portal smaki.pl, który wg danych z Mediapanelu Gemius, już w sierpniu był jednym z 10 najczęściej odwiedzanych polskich portali o tematyce kulinarnej. W sierpniu ruszył również nowy portal, tym razem o tematyce medycznej – newsmed.pl” – powiedziała prezes Katarzyna Gintrowska, cytowana w komunikacie.

PMPG Polskie Media w ostatnim czasie prowadzi także działania mające na celu wzmocnienie pozycji projektów strategicznych. Celem tych działań jest zarówno wzmocnienie marki na rynku mediów, jak i pozyskanie kapitału na rozwój, podano.

„Tygodnik 'Do Rzeczy’ jest od wielu lat uznawany za jeden z najbardziej opiniotwórczych periodyków w Polsce. Dlatego w ostatnim czasie pojawił się pomysł na nowe projekty pod egidą 'Do Rzeczy’, np. kanał radiowy. Aby pozyskać kapitał na rozwój, zdecydowaliśmy o debiucie Orlego Pióra, wydawcy tygodnika, na rynku New Connect. Dlatego w kwietniu br. Orle Pióro została przekształcona ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną, co jest pierwszym krokiem w przygotowaniach do procesu IPO spółki. Inwestorzy mogą spodziewać się dalszych nowości w 2025 roku” – dodała Gintrowska.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 1,06 mln zł wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: ISBnews