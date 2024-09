Enter Air odnotowało 40,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2024 roku wobec 89,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 87,57 mln zł wobec 75,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 87,57 mln zł wobec 0 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,56 mln zł w II kwartale 2024 roku wobec 697,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 24,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 73,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1165,43 mln zł w porównaniu z 1011,44 mln zł rok wcześniej.

„Przychody z działalności podstawowej Grupy generowane są na rynku usług lotniczych, głównie przez pasażerskie przewozy czarterowe, a także usługi dodatkowe. Przychody netto ze sprzedaży w I połowie 2024 roku wyniosły 1 165 433 tys. zł, co oznacza wzrost o 15% (153 990 tys. zł) w porównaniu z kwotą 1 011 443 tys. zł za I półrocze 2023 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika głównie z rozszerzenia skali działalności Spółki. W I półroczu 2024 roku przewoźnik wykonał o 15% więcej operacji w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku. Widoczny wzrost przychodów w porównaniu z rokiem 2023 jest pozytywnym zjawiskiem, które świadczy o coraz większym zakontraktowaniu oraz potwierdza chęć uczestnictwa Polaków w zagranicznych wycieczkach” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2024 r. EBITDA Grupy wyniosła 137,4 mln zł w porównaniu do 233,8 mln zł zysku rok wcześniej.

„Na prezentowane wyniki wpływ miały ujemne różnice kursowe, które wyniosły w I poł. 2024 r. -35,4 mln zł, a łączny wpływ FX na porównywalność danych to -107,9 mln zł (w I pół. 2023 r. różnice kursowe wynosiły +72,5 mln zł). Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 172,8 mln zł EBITDA oraz 11,2 mln zł zysku netto” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Mamy bardzo dobrą pozycje gotówkową i z dużą satysfakcją powróciliśmy też do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, co przez kilka lat uniemożliwiała nam najpierw pandemia i kryzys na rynku, a potem zobowiązania wobec PFR. Enter Air dalej się rozwija, staramy się mądrze dysponować naszą flotą i eksplorować możliwości rozpoczęcia działalności na nowych rynkach i nowych destynacjach wakacyjnych. Nasz model biznesowy polega na ciągłej optymalizacji procesów i dążeniu do poprawy efektywności i na razie widać, że taki system zdaje egzamin, bez względu na to czy na rynku panuje hossa czy recesja” – skomentował członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 20,5 mln zł wobec 16,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews