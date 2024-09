Marka Yanosik jest znana polskim kierowcom. Obecnie pod tym szyldem kryje się cały szereg usług kierowanych do różnych grup odbiorców.

Tak jak Google jest ogólnoświatowy i musi być wystarczająco dobry na wszystkich rynkach, tak my specjalizujemy się w rynku polskim i stajemy się asystentem kierowcy. To właśnie w Yanosiku możemy skorzystać również nie tylko z szerszej informacji niż na mapach np. Google, ale również możemy dokonać innych operacji, niż jest to proponowane w ramach przywołanego rozwiązania. Przykładowo platforma Yanosik to również platforma umożliwiająca czy to posłuchanie radia dedykowanego kierowcom, czy dokonanie opłat, czy zakup winiet, czy wystawienie samochodu na sprzedaż, czy pobranie historii pojazdu. Te elementy są szczególnie cenne

mówi Adam Tychmanowicz, Prezes Zarządu, Neptis SA