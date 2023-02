Na początku drugiej połowy dnia, po godzinie 13:00 główny indeks warszawskiej giełdy spadał o około 2,3 proc. Indeks dwudziestu największych spółek, WIG20 spadał o około 2,5 proc., co w tym momencie stanowi najgorszą sesję dla tego indeksu od września 2022 r. Wtedy będąc blisko 1400 pkt. WIG20 runął o ponad 3,8 proc. Dla mWIG40, ze spadkiem o około 2,15 proc., trwa w tym momencie najgorsza sesja od początku grudnia, a dla sWIG80, który spada o 1,7 proc. sesja jest najgorsza od 26 września 2022 r. W tym momencie należy nadmienić, że wraz ze spadkiem głównych indeksów giełdowych osłabia się także złoty. W rezultacie indeks WIG20USD nurkuje na godzinę 13:10 o prawie 3,8 proc.

Inwestorzy zagraniczni, opuszczając parkiet przy Książęcej, zdają się reagować na doniesienia o ofensywie wojsk rosyjskich na Ukrainie. Jak podała Polska Agencja Prasowa, rosyjskie wojska zaatakowały w nocy obwody charkowski i zaporoski rekordową liczbą rakiet S-300, wystrzelonych z obwodu biełgorodzkiego Rosji i z okupowanego Tokmaku.

PAP dodaje, że w Kijowie, we Lwowie i obwodzie lwowskim w piątek rano słychać było odgłosy wybuchów. Użytkownicy sieci społecznościowych i władze donoszą o aktywności ukraińskiej obrony przeciwrakietowej. Po godzinie 12:20 czasu polskiego rozległ się kolejny alarm bombowy na terytorium całej Ukrainy w związku z zagrożeniem rosyjskich ostrzałów rakietowych.

Kurs pary EUR/PLN wzrósł w piątek do poziomu 4,78 PLN i jest blisko przebicia szczytu z 16 listopada. Gdyby tak się stało, to złoty byłby najsłabszy w relacji do euro od 25 października. Dolar amerykański o godzinie 13:30 kosztował 4,46 PLN i jest najdroższy od miesiąca. Z kolei frank szwajcarski kosztował 4,84 PLN i był najdroższy od połowy listopada.

Źródło: Daniel Kostecki, CMC Markets