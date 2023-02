Już 24-25 marca 2023 roku odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziewiąta odsłona wydarzenia, które rok rocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez blisko 100 prelegentów. Invest Cuffs 2023 to jednak nie tylko targi i konferencja. Jak co roku, w trakcie tego wydarzenia odbędzie się także uroczysta Gala, w trakcie której uhonorowane zostaną osoby i podmioty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju świadomości inwestorów oraz budowania produktów i usług najwyższej jakości.

Na przestrzeni ostatnich tygodni, kapituła składająca się z ekspertów branżowych oraz dziennikarzy, jednak bez przedstawicieli brokerów, domów maklerskich i firm inwestycyjnych, wybrała grono finalistów. Teraz, w otwartym głosowaniu internauci wybiorą ostatecznych zwycięzców. Swoje głosy do 6 marca 2023 roku można oddawać na konkursowej stronie.

Kongres Invest Cuffs 2023

Invest Cuffs to doroczne spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego – akcje, waluty, surowce, kryptowaluty, fundusze inwestycyjne. Jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie. Co roku przyciąga ekspertów, przedstawicieli najważniejszych podmiotów w branży, klientów instytucjonalnych oraz detalicznych.

– Już dziewiąty rok z rzędu organizujemy konkurs, którego celem jest wyłonienie podmiotów i osób reprezentujących Polską i zagraniczną branżę inwestycyjną najsilniej przyczyniających się do jej ciągłego rozwoju. Do tej pory każda kolejna edycji plebiscytu i konferencji Invest Cuffs ustanawiała nowe rekordy pod względem frekwencji. W ubiegłym roku internauci oddali 121 498 głosów głosów. Mam nadzieję, że podobnie będzie i w tym roku – komentuje Marcin Wenus, prezes Fundacji Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych.

Oddaj swój głos w jednej z 22 kategorii

W tegorocznej edycji konkursu, internauci mogą wybrać swoich faworytów w aż 22 kategoriach, z których wyłonieni zostaną Finaliści, którzy odbiorą Statuetki podczas uroczystej Gali Invest Cuffs 2023:

Dom Maklerski 2022

Broker Forex 2022

Broker CFD 2022

Fundusz Inwestycyjny 2022

Firma Blockchain 2022

Kantor Online 2022

Firma Inwestycji Alternatywnych 2022

Produkt Inwestycyjny 2022

Analityk Roku 2022

Spółka Giełdowa 2022

Debiut Giełdowy 2022 Spółka Dywidendowa 2022

Osobowość Rynku 2022

Influencer Rynku 2022

Media Rynku 2022

Inicjatywa edukacyjna 2022

Projekt Equity Crowdfundingowy 2022

Kancelaria Prawna 2022

Fintech 2022

Publikacja Roku 2022

Start-up Roku 2022

Spółka ESG Roku 2022

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Gali Invest Cuffs 2023, podczas której odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród za 2022 rok. Głosowanie trwa do 6 marca 2023 roku. Więcej informacji na temat Invest Cuffs 2023 uzyskać można na oficjalnej stronie wydarzenia.

Źródło: Invest Cuffs