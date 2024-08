Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 14% w I poł. 2024 r. (o 3 pkt proc. mniej r/r), podała giełda. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 67% obrotów na rynku głównym GPW (+2 pkt proc. r/r).

„Na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie już od lat generują inwestorzy zagraniczni. W I połowie 2024 roku na wyniósł on 67%, o 2 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to jednocześnie najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 11 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 14% obrotów, co stanowiło spadek o 3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19% obrotów, o 1 pkt proc. więcej niż w I połowie 2023 roku” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2024 roku wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 31,0%, na drugim miejscu z wynikiem 23,3% znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (16,7%).

„Rekordowy udział zagranicznych inwestorów na Głównym Rynku GPW w I połowie 2024 roku to wyraźny sygnał rosnącego zaufania międzynarodowego kapitału do polskiego rynku. Z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) wynika, że warszawska giełda zanotowała jeden z najwyższych wzrostów obrotów akcjami w Europie, osiągając wzrost o 43,9% rok do roku. Na Głównym Rynku obroty sesyjne sięgnęły 88,4 mld zł, co stanowi najlepszy wynik od ponad dwóch lat. Równocześnie, wzrost aktywności inwestorów indywidualnych na rynku kontraktów terminowych pokazuje, że Polacy coraz śmielej korzystają z zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych” – powiedział dyrektor Działu Notowań GPW Arkadiusz Detyniecki, cytowany w komunikacie.

Na rynku NewConnect największą rolę od lat odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 84% obrotów, co stanowi spadek o 1 pkt proc. r/r. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 8% obrotów, o 2 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Instytucje krajowe również odpowiadały za 8% obrotów, o 1 pkt proc. mniej niż w I połowie 2023 roku. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2024 roku 44,3% udziału w obrocie osiągnęli animatorzy. Firmy wygenerowały 31,9%, a inne podmioty instytucjonalne 14,3%, wskazano również.

„W I połowie 2024 roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 30% (-2 pkt proc. r/r). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 40% udziału w obrotach kontraktami, czyli o 4 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w I półroczu bieżącego roku do 30% (-2 pkt proc. r/r)” – czytamy dalej.

W I połowie 2024 roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów opcjami kształtował się na poziomie 62% (+22 pkt proc. r/r), co było rekordowym wynikiem od 2012 roku. Natomiast udział inwestorów zagranicznych w handlu opcjami spadł o 14 pkt proc. do poziomu 21%, podobnie jak spadł udział inwestorów instytucjonalnych do 17% (-2 pkt proc. r/r), podano.

Udział inwestorów indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł 50% (tyle samo co przed rokiem), natomiast udział inwestorów zagranicznych spadł o 1 pkt proc. do 49%. Inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 1% obrotów na rynku produktów strukturyzowanych (+1 pkt proc. r/r), czytamy także.

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł o 2 pkt proc. r/r do 40% w I połowie 2024 roku. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1% poziomie. Spadł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 59% (-2 pkt proc. r/r)

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews