Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 13% r/r do ok. 35,3 mln osób w lipcu br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 10,6% r/r do blisko 3 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

„W lipcu w porównaniu z czerwcem 2024 r. liczba pasażerów była większa nieomal o 1 mln (+2,8%). Praca przewozowa zwiększyła się o 0,4 mld pasażerokilometrów (+15,9%). Praca eksploatacyjna wzrosła o ponad 1,2 mln pociągokilometrów (+7,4%). Średni przejazd pasażera w lipcu był dłuższy o 9,5 km od uzyskanego w czerwcu tego roku” – czytamy w komunikacie.

Średnia odległość, jaką pokonał statystyczny pasażer w lipcu wyniosła 84 km – o prawie 2 km mniej niż rok wcześniej, podano także.

Po siedmiu miesiącach 2024 r. z transportu koleją skorzystało ponad 237,4 mln pasażerów – o 24,5 mln więcej (+11,5%) niż w tym samym okresie w 2023 r. Praca przewozowa wyniosła 16,4 mld pasażerokilometrów i była większa o prawie 1,8 mld pasażerokilometrów (+12%). Praca eksploatacyjna natomiast, osiągnęła poziom 119,2 mln pociągokilometrów odnotowując wzrost o 8,9 mln pociągokilometrów (+8,1%) wobec miesięcy styczeń-lipiec 2023 r., wskazano w materiale.

