W wyniku wezwania na akcje Radpolu zawarto transakcje na 13 274 190 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

„W wyniku wezwania w dniu 30 lipca 2021 r. zawarto transakcje, których przedmiotem było 13 274 190 akcji spółki Radpol S.A.” – czytamy w komunikacie.

THC SICAV-RAIF nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie, w dniu rozliczenia transakcji, tj. 2 sierpnia 2021 r., podano także.

8 czerwca br. THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału. Cena nabycia wynosiła 3 zł za jedną akcję

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews