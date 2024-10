Piotr Żółkiewicz omawia kluczowe wydarzenia gospodarcze i polityczne III kwartału 2024 roku. W materiale m.in. zmiany w zarządach spółek Cyfrowego Polsatu, sytuacja na rynku mieszkaniowym, a także globalne konflikty handlowe oraz wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

Kamala Harris jej wygrana jest bardzo zła dla Polski, bo to oznacza kontynuowanie wojny w Ukrainie. Wojny, którą Partia Demokratyczna rozpoczęła czy też zmusiła Putina do ataku. Pamiętajmy, że jakby atak nastąpił 3 dni po tym, jak Kamala wyjechała z Ukrainy, bo po to została tam posłana. A z kolei Trump oznacza jakąś większą wolność słowa, oznacza utrzymanie demokracji, oznacza niższe podatki, oznacza koniec wojny na Ukrainie, więc lepiej dla Polski. Te wybory są z tego względu troszkę ważniejsze niż zazwyczaj i będą też miały dość duże przełożenie na gospodarkę, na podatki, na giełdę w Stanach

mówi Piotr Żółkiewicz, Zarządzający Funduszem, Zolkiewicz & Partners