W dniach 28-30 października 2024 roku Warszawa zgromadzi najbardziej obiecujące startupy z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz inwestorów z UE, Wielkiej Brytanii, Izraela, USA i Azji. To niepowtarzalne okazje do inwestowania w rozwiązania badawczo-rozwojowe, networking oraz połączenie unikalnych konceptów naukowych i biznesu. A wszystko podczas trzeciej już edycji międzynarodowego wydarzenia Deep Tech CEE Summit 2024, w którym weźmie udział ponad 500 uczestników, 150 startupów oraz 200 inwestorów i firm. Protal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

To wydarzenie dla inwestorów, biznesu, korporacji, startupów oraz reprezentantów świata nauki. W tym dla tych, którzy szukają płaszczyzn do inwestowania lub poszukują finansowania projektów z realnym wpływem na obszar europejskiej polskiej i międzynarodowej nauki i wynalazczości, zmieniający krajową i unijną gospodarkę. Pierwszego dnia (28 października, poniedziałek) odbędą się Investor Day, gdzie inwestorzy będą mogli odbywać spotkania jeden na jeden ze startupami, by poszukać atrakcyjnej inwestycji oraz konferencja „Investing in the future”.

Globalny networking i najnowsze rozwiązania

Co ważne, na inwestorów czeka też szansa wymiany doświadczeń z inwestorami z Europy, USA, Wielkiej Brytanii, Izraela i Azji, networking czy też potencjał na wspólne koinwestycje w projekty z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Drugiego dnia (29 października, wtorek) przyjdzie czas na Business & Ecosystem Day, z ciekawymi panelami dyskusyjnymi, Startup Expo, sesjami prezentacji najlepszych startupów oraz uroczystym wydarzeniem CEE Innovators Gala. To wówczas nagrodzeni zostaną najlepsi uczestnicy rywalizacji o tytuł Deep Tech CEE Rising Stars i finansowanie do miliona euro spośród firm, startupów i projektów – Deep Tech CEE Challenge 2024.

Wreszcie, trzeci dzień (30 października, środa) będzie świętem nauki przyszłości, jej wdrożeń, tworzenia nowych projektów i firm deep tech podczas Science to Business Day. Reprezentanci światów nauki i biznesu będą mieli okazję do networkingu, omówienia sposobów na komercjalizację oraz dyskusje o globalnych i regionalnych trendach w branży. To też możliwość poznania przedsiębiorczych naukowców, aktywnej kadry naukowej, doktorantów i studentów z najlepszych uczelni w Polsce, z którymi można nawiązać współpracę na linii nauka – biznes.

Prelegenci z najwyższej półki, międzynarodowa skala

Jednym z wielu prestiżowych prelegentów i gości wydarzenia będzie Michiel Scheffer, Przewodniczący Zarządu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). To najlepszy dowód na coraz większy zainteresowanie inwestycjami w projekty z obszaru deep tech w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a także na zaangażowanie w deep techowy rozwój również międzynarodowych organizacji, takich jak EIC.

Wśród licznych uznanych międzynarodowych prelegentów pojawią się również m.in. Arnaud de la Tour – CEO Hello Tomorrow SAS i Hello Tomorrow Global Summit, Wojciech Kostrzewa – Prezes Polskiej Rady Biznesu, Pamela Hsieh – założycielka Alibaba Group w Europie, Yossi Bornstein – założyciel i Prezes Shizim Group z Izraela czy Taro Hizume z Japonii – Partner w ff Venture Capital.

Rozmach Deep Tech CEE Summit robi wrażenie. W trzeciej edycji udział weźmie ponad 500 uczestników oraz 200 inwestorów, firm i korporacji, a do finałowej fazy starupowego konkursu zakwalifikowanych zostanie około 100 zgłoszeń z puli ponad 360 chętnych – już po restrykcyjnej preselekcji, zatem zaprezentują się najlepsi z najlepszych. W poprzedniej edycji do Deep Tech CEE Challenge zgłosiło się 240 projektów, w tym ponad 70% z Polski. Tym razem dwie trzecie to zgłoszenia spoza naszego kraju.

Jak współpracować z inwestorami z UE, USA, Japonii czy Wielkiej Brytanii?

„Razem z naszymi partnerami wspieramy rozwój i skalowanie się na świat firm oraz projektów deep tech z Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Wybieramy najbardziej obiecujące startupy, by zwiększać szanse na wzrost gospodarczy Polski i regionu CEE. Stawiamy na tych, którzy rozwiązują kluczowe problemy przemysłu, środowiska, ludzi i naszej planety, uwzględniając także fundamentalne dla biznesu możliwości wdrożeń, np. w zakresie ESG. Nie zabraknie najnowszych popularnych tematów, jak energetyka, sztuczna inteligencja, nowe materiały, rozwiązania medyczne i biotechnologiczne, środowisko, rozwiązania podwójnego zastosowania oraz współpraca z inwestorami z Unii Europejskiej, regionu CEE, Japonii, Izreala, USA czy Wielkiej Brytanii” – podsumowuje Sławomir Olejnik, CEO Deep Tech CEE.

Wśród partnerów wydarzenia znaleźć można m.in. Europejską Radę Innowacji, ABB, Veolia Polska, Polską Radę Biznesu, Orange oraz inne firmy, korporacje i polskie uczelnie. A w gronie inwestorów i aniołów biznesu są m.in. ff Venture Capital, Baltic Sandbox Ventures, Tangent Line, N50, Reem Ventures, Cobin Angels, European Business Angels Network oraz uczestnicy projektu 4ANGELS (aniołowie biznesu z Finlandii, Estonii, Słowenii i Polski).

Weź udział – bilety jeszcze w sprzedaży

Bilety na konferencję Deep Tech CEE Summit 2024 są jeszcze dostępne, można je nabyć na stronie: https://deeptechsummit.eu/tickets/.

Deep Tech CEE Summit to wydarzenie, skoncentrowane na innowacjach technologicznych oraz rozwoju firm i startupów, które jednoczy liderów innowacji, inwestorów oraz przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej, aby wspólnie kreować przyszłość w obszarze głębokich technologii. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na jego oficjalnej stronie: https://deeptechsummit.eu/.

Źródło: Deep Tech CEE Summit