Scenariusz „aktywnej transformacji” w przekazywanym dziś do publicznych konsultacji projekcie „Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu” zakłada m.in., że dzięki transformacji energetycznej średnioroczny wzrost PKB Polski przyspieszy do 4,3% między 2026 a 2030 r., poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

„PKB – to jest bardzo ważna informacja i to pokazuje, że plan polskiej transformacji to nie tylko plan na energetykę, ale również na rozwój gospodarczy. Prognozujemy, że dzięki zmianom wynikającym z przejścia na nisko- i zeroemisyjne źródła energii, dzięki wielu zmianom, które prognozujemy i proponujemy w tym planie, możemy przyspieszyć rozwój gospodarczy i zwiększyć wzrost PKB” – powiedziała Zielińska podczas konferencji prasowej.

„Średnioroczny wzrost PKB między rokiem 2026 a 2030 na poziomie 4,3% – to pokazuje, że transformacja energetyczna nie tylko nas nie zuboży – jak niektórzy się obawiają i mają do tego prawo – ale wręcz pozwoli nam przyspieszyć wzrost gospodarczy i zwiększyć siłę nabywczą Polek i Polaków o ponad połowę, dwucyfrowo” – dodała wiceminister.

Konsultacje publiczne potrwają do 15 listopada, poinformowała także Zielińska.

Scenariusz aktywnej transformacji zakłada m.in. zwiększenie udziału OZE zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym do 59% w 2030 r. z 43% w 2023 r., a także redukcję emisji gazów cieplarnianych do 50,4% do 2030 r.

W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok przewidziano, że wzrost gospodarczy w kolejnych latach wyniesie: 3,9% w 2025 r., 3,5% w 2026 r., 3,1% w 2027 r. i 2,8% w 2028 r. (wobec 3,1% wzrostu oczekiwanego w br.).

Źródło: ISBnews