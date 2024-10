Scenariusz „aktywnej transformacji” w przekazywanym dziś do publicznych konsultacji projekcie „Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu” zakłada m.in. zwiększenie inwestycji w badania i rozwój do 2,5% PKB do 2030 r. z 1% obecnie, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

„Potrzebujemy inwestycji. Technologie są, ale te technologie wymagają usprawnienia, te technologie wymagają rozwoju. A my nie chcemy być w Polsce tylko taśmą montującą dla różnych innowacji przychodzących z Europy, z reszty świata. My chcemy rozwijać nasze innowacje tu, w kraju. Do tego mamy gigantyczny potencjał, ale do tego musimy zwiększyć inwestycje w badania i rozwój z 1% do 2,5% PKB do roku 2030. I do tego w tym planie nie tylko zachęcamy, ale przedstawiamy realne działania w kierunku zwiększenia tych inwestycji” – powiedziała Zielińska podczas konferencji prasowej.

Scenariusz aktywnej transformacji zakłada m.in. zwiększenie udziału OZE zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym do 59% w 2030 r. z 43% w 2023 r., a także redukcję emisji gazów cieplarnianych do 50,4% do 2030 r.

Źródło: ISBnews