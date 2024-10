Scenariusz „aktywnej transformacji” w przekazywanym dziś do publicznych konsultacji projekcie „Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu” zakłada m.in. obniżenie cen wytwarzania energii elektrycznej o 13% do 2030 r. i o 33% do 2040 r., poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

„Obniżenie kosztów wytwarzania energii – to bardzo ważne, bo wiemy z jakimi wzrostami kosztów wytwarzania i cen energii mierzyliśmy się przez ostatnie lata. Te ceny energii tylko rosły. Potrzebujemy stabilizacji, potrzebujemy i możemy docelowo obniżyć ceny energii i tu pokazujemy, że koszty wytwarzania energii przy tym miksie energetycznym, który państwu proponujemy do konsultacji, możemy obniżyć o 13% – dwucyfrowo – do roku 2030 i aż o ponad 1/3 do roku 2040. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich dzisiaj, którzy martwią się o swoje rachunki energii dziś, jutro i za rok” – powiedziała Zielińska podczas konferencji prasowej.

Scenariusz aktywnej transformacji zakłada m.in. zwiększenie udziału OZE zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym do 59% w 2030 r. z 43% w 2023 r., a także redukcję emisji gazów cieplarnianych do 50,4% do 2030 r.

Źródło: ISBnews