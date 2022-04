Decyzja o zmianie obowiązującego od ponad dwóch lat stanu epidemii, wprowadzonego w marcu 2020 r. w związku z pandemią COVID-19, na stan zagrożenia epidemicznego zapadnie w kwietniu, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie Niedzielski poinformował, że paszport COVID-owy dla osób, które przyjęły dawkę przypominającą będzie w Polsce ważny bezterminowo.

„Chcemy wykonać taki krok, żeby ten stan epidemii zmienić na stan zagrożenia epidemicznego. I na pewno decyzję będziemy podejmowali w kwietniu, bo w tej chwili prowadzimy analizy, jakiego typu regulacje są związane ze standem epidemii” – powiedział Niedzielski w TVN24.

Dopytywany czy decyzja zostanie podjęta w ciągu kilkunastu najbliższych dni, odpowiedział twierdząco.

Przypomniał też, że w ubiegłym tygodniu Polska zrezygnowała z zakontraktowanych dostaw szczepionek formy Pfizer, informując o tym zarówno Komisję Europejską, jak i samego producenta. Wartość szczepionek tej firmy, zakontraktowanych dla Polski w ramach umowy z Komisją Europejską sięgała – jak podkreślił minister – ok. 2 mld zł w tym roku i ok. 6 mld zł do końca 2023 r.

Poinformował, że w przyszłych tygodniach planowane są kolejne rozmowy z kolejnymi producentami szczepionek przeciw COVID-19.

Odnosząc się natomiast do paszportów COVID-owych, powiedział że dotychczas brak „jasnych deklaracji, co będzie się działo dalej z paszportami”. Kilka tygodni temu Komisja Europejska zadeklarowała, że chciałaby, by paszporty COVID-owe obowiązywały do 30 czerwca 2023r. (czyli o rok dłużej niż wynika to z obecnych regulacji – do 30 czerwca 2022r.) Na razie nie ma jeszcze żadnych regulacji w tym zakresie.

„Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest ten pierwszy booster, bo większość społeczeństwa miała prawo do niego dostępu, to po tym boosterze będziemy przedłużali paszport bezterminowo” – powiedział Niedzielski.

Dopytywany czy te paszporty będą uznawane w innych krajach, zaznaczył że „tutaj mamy ewidentnie domenę polityki krajowej”.

„Są państwa, które wykorzystują paszporty, żeby przejmować osoby z zagranicy, to są Włochy, to jest Hiszpania, a pozostałe państwa powoli się z tego wycofują” – dodał.

Jednocześnie MZ zmieniło sposób raportowania danych dotyczące COVID-19. Będę one podawane zbiorczo raz w tygodniu, w środę.

Źródło: ISBnews