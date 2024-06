Od tego, czy po oczekiwanym wzroście inflacji do ok. 5% r/r na koniec br. będzie można spodziewać się jej spadku w przyszłym roku zależy pojawienie się możliwości obniżek stóp procentowych, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Jeśli inflacja wtedy rosłaby lub pozostawała uporczywie na zbliżonym poziomie, w grę wchodziłyby podwyżki stóp, dodał.

„Spodziewamy się około 5% [inflacji na koniec br.]. Czy to skłoni Radę do podwyżki stóp? To w zależności od tego, co nasza projekcja lipcowa i dalsze badania będą wskazywały: czy po tych 5% inflacji na koniec roku będziemy się spodziewali, że ona będzie spadać. Szczerze mówiąc, tego się w tej chwili można spodziewać – że ona wejdzie na to 5% i będzie stopniowo spadać. To wtedy się otwiera przestrzeń, żeby w pewnym momencie już niższej inflacji poluzować. Ale to jeszcze zależy od tego, jaka będzie polityka fiskalna” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Ale jeśli z 5% będzie rosnąć albo to 5% będzie uporczywe, […] to nie ma mowy o żadnych obniżkach, natomiast podwyżka jest wtedy prawdopodobna. Nie będziemy się godzić z 5-procentową inflacją jako trwałym zjawiskiem, będziemy z nim walczyć” – dodał.

Wskazał, że jeśli były jakieś nadzieje na obniżki stóp w tym roku, to w tym momencie, „kiedy mamy na pewno wzrost inflacji od 1 lipca, to raczej ich nie ma – nie ma przestrzeni”.

„Czekamy momentu, kiedy można będzie obniżyć stopy, ale to dopiero 2025 rok” – zakończył szef banku centralnego.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że jeśli obecnie procedowana częściowa likwidacja tarcz antyinflacyjnych wejdzie w życie, inflacja konsumencka może wzrosnąć w kierunku 5,2% r/r na koniec tego roku (wobec 2,5% r/r w maju); oznaczałoby to brak możliwości obniżenia stóp procentowych w tym roku. Wskazał też, że RPP nie będzie się wahać ani przed obniżkami stóp procentowych, kiedy nadejdzie na nie pora, ani przed podwyżkami, gdyby pojawiła się ich konieczność.

RPP nie zmieniła wczoraj stóp procentowych. Rada utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

