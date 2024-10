Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) – badający nastroje polskich przedsiębiorstw – wzrósł o 1,6 pkt m/m do 99,6 w październiku br., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Od sierpnia wskaźnik osiąga coraz wyższe wartości, a ostatni odczyt zbliżył się do poziomu neutralnego (100), podkreślono. Październikowy odczyt MIK jest tylko nieznacznie niższy od ubiegłorocznego odczytu październikowego (o 0,1 pkt.).

„O poprawie wyniku MIK w październikowym odczycie zadecydowały komponenty płynności finansowej, wynagrodzeń, zatrudnienia oraz mocy produkcyjnych przyjmujące wartości wskaźników powyżej poziomu neutralnego. Nastąpiła też poprawa m/m dwóch kolejnych komponentów MIK, tj. nowych zamówień i inwestycji, jednak są one nadal poniżej poziomu neutralnego” – czytamy w komunikacie.

W październikowym odczycie MIK cztery komponenty MIK są powyżej poziomu neutralnego: płynność finansowa (121,5 pkt), wynagrodzenia (114,3 pkt), zatrudnienie (102,8 pkt) i moce produkcyjne (101 pkt), podano także.

Dla płynności finansowej i mocy produkcyjnych odnotowano nieznaczne spadki m/m (odpowiednio o: 2,1 pkt i 0,3 pkt), a wzrost dla zatrudnienia (o 3,3 pkt) i wynagrodzeń (o 0,7 pkt).

Poprawiła się m/m wartość wskaźnika inwestycji (wzrost o 6,6 pkt), ale nadal jest on poniżej wartości neutralnej (73,8 pkt) i odzwierciedla utrzymującą się od 2021 r. przewagę firm nieinwestujących nad inwestującymi, wskazano dalej.

„Wartość komponentu nowe zamówienia odzwierciedla negatywne opinie, chociaż w październiku odnotowaliśmy wzrost m/m wskaźnika. Na poprawę sytuacji (wolniejszy spadek produkcji i nowych zamówień) wskazuje też Indeks PMI, dotyczący firm przemysłowych, który wzrósł we wrześniu z 47,8 pkt. do 48,6 pkt. Jest to najwyższy odczyt PMI od 10 miesięcy. Podkreśla się, że obserwowane odbicie aktywności powinno przełożyć się na poprawę koniunktury w przemyśle w najbliższym półroczu. Większa liczba nowych zamówień, w powiązaniu z odnotowaną w październikowym odczycie MIK przewagą firm z deklarowanymi zbyt małymi mocami nad firmami ze zbyt dużymi mocami produkcyjnymi, również stwarza szansę na poprawę sytuacji i wzrost inwestycji w przyszłości” – powiedziała starsza analityczka z zespołu foresightu gospodarczego w PIE Urszula Kłosiewicz-Górecka, cytowana w komunikacie.

W październikowym pomiarze pozytywne nastroje przeważają nad negatywnymi ponownie tylko wśród dużych przedsiębiorstw (113,9 pkt).

„Na utrzymujący się wysoki poziom MIK w dużych przedsiębiorstwach wpływają pozytywne odczyty dla wszystkich komponentów, wśród których wyróżniają się płynność finansowa i inwestycje. 70% dużych firm ma wystarczające środki finansowe na funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy, a 50% inwestowało w aktywa materialne lub niematerialne w ostatnich trzech miesiącach” – czytamy w raporcie.

Wzrost wartości MIK wśród mikroprzedsiębiorstw wynika z pozytywnych odczytów dotyczących rynku pracy.

„W tej grupie przedsiębiorców nie są planowane obniżki wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach, a o zwiększeniu zatrudnienia myśli 11% mikroprzedsiębiorstw, podczas gdy o zredukowaniu tylko 3%” – czytamy dalej,

Wartości odczytów MIK poniżej poziomu neutralnego (100 pkt.) wśród mikro- i małych przedsiębiorstw wynikają głównie z braku inwestycji.

„Wśród mikrofirm brak inwestycji wskazało 66%, a wśród małych 69% przedsiębiorstw. Małe firmy częściej notowały spadek wartości sprzedaży i nowych zamówień niż ich wzrost. Wśród średnich przedsiębiorstw przeważają plany redukcji zatrudnienia (15%) nad nowymi przyjęciami (12%). Jednocześnie w tej grupie firm 2,5 razy więcej przedsiębiorców planuje podnosić wynagrodzenia niż je zmniejszać (odpowiednio: 10% i 4%)” – podał Instytut.

MIK w październiku obrazuje przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi w firmach produkcyjnych (115,3 pkt), usługowych (108,7 pkt) oraz budowlanych (102,5 pkt), którym towarzyszy wzrost m/m (odpowiednio o: 11,2 pkt, 2,7 pkt i 7,4 pkt). Na wysoki poziom MIK firm produkcyjnych wpływa przede wszystkim dobra sytuacja finansowa oraz poniesione inwestycje w aktywa materialne lub niematerialne w ostatnich trzech miesiącach. Wzrost wartości MIK wśród firm usługowych wynika z dobrej samooceny płynności finansowej, a także z przewagi firm ze wzrostem sprzedaży i liczby nowych zamówień nad firmami ze spadkiem.

W branży TSL przeważają negatywne nastroje (98,6 pkt), mimo wzrostu wartości odczytu o 2,1 pkt. W handlu obserwujemy spadek m/m wartości MIK o 7,1 pkt do poziomu 94,7 pkt.

„Na spadek poziomu MIK w handlu wpływa niski poziom inwestycji, a także przewaga firm ze spadkiem wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień nad firmami ze wzrostem w tych obszarach” – czytamy w raporcie.

Spadek m/m wartości sprzedaży odnotowało 43% firm, a wzrost 26%, natomiast mniejszą niż w poprzednim miesiącu liczbę nowych zamówień zanotowało 36%, a większą 23% firm działających w handlu.

Co dziesiąte przedsiębiorstwo usługowe planuje zatrudniać nowych pracowników, a 17% podnosić wynagrodzenia. Firmy budowlane potrzebują pracowników – blisko dwa razy więcej przedsiębiorstw chce zwiększać niż redukować zatrudnienie (odpowiednio: 15% i 8%), a 17% planuje podniesienie płac. Plany redukcji zatrudnienia deklaruje 11% przedsiębiorstw TSL.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Źródło: ISBnews