Ministerstwo Klimatu i Środowiska wstępnie szacuje straty spółki Tauron Dystrybucja wywołane przez powódź na 100 mln zł, poinformowała wiceminister w tym resorcie Urszula Zielińska.

„Straty dotyczą głównie działań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Jeśli chodzi o Tauron Dystrybucję, w Wałbrzychu, w Opolu, w Jeleniej Górze, w Bielsku-Białej, również oddziały we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie i Legnicy doświadczyły lokalnych podtopień, zalań, podmyć i to poskutkowało dużą liczbą uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej. My mamy takie bardzo ostrożne szacunki, jeżeli chodzi o Tauron. Na razie bardzo ostrożnie oszacowane są na kwotę 100 mln zł i mogą uleć zmianie ze względu na to, że jeszcze prace trwają, jeszcze niektóre tereny są podtopione” – powiedziała Zielińska podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Dodała, że pełne oszacowanie będzie możliwe po pełnym zejściu wód, wysuszeniu i przyłączeniu terenów do sieci elektroenergetycznej.

Wiceprezes Tauron Dystrybucja ds. operatora Maciej Mróz poinformował, że zdecydowana większość infrastruktury została już odbudowana w sposób trwały, docelowy. Niemniej są takie znaczące fragmenty sieci, szczególnie w takich miejscowościach jak Głuchołazy, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój czy mniejsze miejscowości w Kotlinie Śląskiej, gdzie odbudowa nie mogła zostać sfinalizowana z uwagi na braki infrastruktury drogowej.

„Jeśli chodzi o takie zgrubne oszacowanie tych kosztów, to jest rząd ok. 60 mln zł dla Tauron Dystrybucja. Wszędzie tam, gdzie ten majątek jest ubezpieczony, zostały wysłane specjalne zgłoszenia do ubezpieczyciela, trwa oszacowanie poniesionych szkód przez rzeczoznawców majątkowych. Będziemy też dochodzić zwrotów od ubezpieczycieli” – poinformował wiceprezes.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews