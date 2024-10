Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich (bez ekoschematu Dobrostan zwierząt), przejściowego wsparcia krajowego oraz płatności obszarowych II filaru WPR, tj. płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych, w ramach kampanii 2024 r., podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„W ciągu czterech pierwszych dni realizacji zaliczek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa (ARiMR) planuje wypłacić ok. 2,5 mld zł. To blisko 1,3 mld zł więcej niż przed rokiem. Wypłata zaliczek będzie trwała do końca listopada 2024 r., natomiast 2 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych. W pierwszej kolejności zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich będą otrzymywać rolnicy z terenów powodziowych” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w kampanii 2024 r. został zwiększony zakres realizowanych zaliczek. Zaliczki będą wypłacane nie tylko z tytułu ekoschematów obszarowych, lecz także z tytułu płatności obszarowych II filaru WPR, tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych (w kampanii 2023 r. zaliczki były wypłacane tylko z tytułu płatności ONW), wskazano w informacji.

W przypadku płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt wypłata rozpocznie się po okresie realizacji praktyk w ramach tego ekoschematu – kwiecień/maj 2025 r. Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dobrostanową pozostałe płatności, w tym zaliczki, otrzymają we wcześniejszym terminie.

„Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich realizowane będą w wysokości 70% należnej kwoty płatności, natomiast zaliczki na rzecz płatności obszarowych II filaru WPR (ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych) wypłacane będą w wysokości 85% należnej kwoty płatności” – wskazano w komunikacie.

Źródło: ISBnews