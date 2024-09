Opracowanie projektu zaktualizowanego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) planowane jest do końca tego roku, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka. Zaktualizowany program ma w większym stopniu odnosić się do małych reaktorów modułowych (SMR-ów).

„Opracowanie projektu zaktualizowanego programu polskiej energetyki jądrowej planowane jest do końca bieżącego roku. Elementem planowanej aktualizacji będzie zwiększenie zakresu odniesienia się dokumentu do tematyki małych reaktorów modułowych, szczególnie w kontekście wyzwań dla państwa związanych z potencjalną realizacją wielu projektów budowy SMR” – napisała Czarnecka w odpowiedzi na interpelację.

Przypomniała, że dla realizacji projektów budowy elektrowni jądrowych w danym państwie istotne jest stworzenie kompleksowych ram prawnych i regulacyjnych oraz pełnego systemu instytucjonalnego.

„Powyższy wymóg dotyczy w tym samym stopniu inwestycji w elektrownie wielkoskalowe co w elektrownie z małymi reaktorami modułowymi” – wskazała minister.

Czarnecka poinformowała, że aktualizacja krajowego planu zostanie dokonana po przyjęciu przez Radę Ministrów aktualizacji PPEJ i uwzględniać będzie wszystkie strumienie odpadów promieniotwórczych również pochodzących ze wszystkich elektrowni jądrowych, jakie powstaną w Polsce w tym z elektrowni budowanych w oparciu o technologie SMR.

Zwróciła uwagę, że znalezienie lokalizacji nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych (NSPOP) jest jednym z priorytetowych działań w zakresie rozwoju energetyki jądrowej.

„Jest to także, czego dowodzą przykłady innych krajów, jedno z najtrudniejszych pod względem społecznym zadań. Poszukiwania NSPOP prowadzone są od kilku lat, jednak ze względu na brak zainteresowania władz gmin tym tematem, wynikający z negatywnych i nieuzasadnionych opinii dot. składowiska odpadów promieniotwórczych dla danej gminy, do tej pory nie zakończyły się one sukcesem” – podkreśliła minister.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2023 roku ogłosiło nabór gmin zainteresowanych udziałem w procesie wyboru miejsca na nowe składowisko opadów promieniotwórczych typu powierzchniowego. Zgłoszenie udziału w procesie wyboru lokalizacji dla NSPOP i/lub uzyskanie dodatkowych informacji na ten temat władze gminy mogły wysyłać w terminie do 30 czerwca 2024 r. Żadna gmina nie zgłosiła się w ramach naboru.

Przygotowywane są kolejne działania mające na celu znalezienie lokalizacji NSPOP, zapowiedziała Czarnecka.

